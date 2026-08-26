Пострадал НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области РФ, - Генштаб

В ночь на 26 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по объектам нефтеперерабатывающего завода ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Каковы последствия?

Как отмечается, подтверждается поражение цели с последующим пожаром на территории завода.



Размер нанесенного ущерба уточняется.

Что известно о пораженном объекте?

ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ, входящее в группу "Лукойл". Мощность предприятия составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, серу и другую нефтепродукцию.

Предприятие участвует в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.

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"Работа по ключевым объектам противника продолжается", — отмечают в Генштабе.

Что этому предшествовало?

Как сообщалось, НПЗ в Кстово Нижегородской области горит после ночной атаки.

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