Пострадал НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области РФ, - Генштаб
В ночь на 26 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по объектам нефтеперерабатывающего завода ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Каковы последствия?
Как отмечается, подтверждается поражение цели с последующим пожаром на территории завода.
Размер нанесенного ущерба уточняется.
Что известно о пораженном объекте?
ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ, входящее в группу "Лукойл". Мощность предприятия составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, серу и другую нефтепродукцию.
Предприятие участвует в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.
"Работа по ключевым объектам противника продолжается", — отмечают в Генштабе.
Что этому предшествовало?
- Как сообщалось, НПЗ в Кстово Нижегородской области горит после ночной атаки.
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