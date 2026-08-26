НПЗ в Кстово Нижегородской области горит после ночной атаки

В ночь на среду, 26 августа 2026 года, дроны атаковали Нижегородскую область РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

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Первые подробности

Ссылаясь на данные местных жителей, издание утверждает, что горит НПЗ в Кстово.

Опубликованные видео фиксируют последствия атаки.

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Более подробной информации на данный момент нет.