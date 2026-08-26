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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
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НПЗ в Кстово Нижегородской области горит после ночной атаки

В ночь на среду, 26 августа 2026 года, дроны атаковали Нижегородскую область РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

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Первые подробности

Ссылаясь на данные местных жителей, издание утверждает, что горит НПЗ в Кстово.

Опубликованные видео фиксируют последствия атаки.

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В Кстово горит НПЗ

Более подробной информации на данный момент нет.

Автор: 

НПЗ (667) Удары по РФ (1218) Нижегородская область РФ (14)
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Топ комментарии
+12
Гарно палає
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26.08.2026 06:59 Ответить
+8
"А нас-то, за што?!..."
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26.08.2026 07:03 Ответить
+8
Живопис, "Чорна блакить. Ранок", холст, нафта, автор "Мадяр" оригинал.
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26.08.2026 07:25 Ответить

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