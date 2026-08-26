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НПЗ в Кстово Нижегородской области горит после ночной атаки
В ночь на среду, 26 августа 2026 года, дроны атаковали Нижегородскую область РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
Первые подробности
Ссылаясь на данные местных жителей, издание утверждает, что горит НПЗ в Кстово.
Опубликованные видео фиксируют последствия атаки.
Более подробной информации на данный момент нет.
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+12 Олександр #581937
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