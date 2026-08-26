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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Четвертый по величине НПЗ России приостановил переработку нефти после атаки украинских дронов, — Reuters

НПЗ РФ

Четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод России и второй по объемам производства бензина — "НОРСИ" ("Нижегороднефтеоргсинтез") — приостановил переработку нефти после атаки украинских дронов.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли, сообщает Цензор.НЕТ.

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Поврежденные установки и неизвестные сроки ремонта

По словам источников, вследствие атаки дронов в ночь на 26 августа были повреждены несколько перерабатывающих установок, инфраструктура между установками и общие заводские сооружения. Собеседники агентства не смогли сказать, сколько времени понадобится для устранения повреждений и возобновления нефтеперерабатывающих операций на заводе.

В настоящее время все основные российские НПЗ компании "Лукойл" остановили работу. Пермский нефтеперерабатывающий завод прекратил работу после атаки беспилотников 21 августа, а Волгоградский НПЗ приостановил переработку 31 июля.

Отмечается, что "НОРСИ" может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и производить примерно 5 миллионов тонн бензина, более 5 миллионов тонн дизельного топлива, 2 миллиона тонн мазута и около 500 тысяч тонн битума.

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Что предшествовало

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в ночь на 26 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по объектам нефтеперерабатывающего завода ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области РФ.

Читайте также: Поражен НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области РФ, — Генштаб

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НПЗ (670) россия (89308) Лукойл (43)
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