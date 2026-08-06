СБУ и Силы обороны нанесли удар по Ярославскому НПЗ и кораблям береговой охраны ФСБ в оккупированной Керчи
Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны нанесла успешные удары по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть – ЯНОС" в российском Ярославле, расположенному на расстоянии более 700 км от государственной границы Украины, а также по кораблям береговой охраны ФСБ РФ во временно оккупированной Керчи.
Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Удар по НПЗ "Славнефть – ЯНОС"
Как отмечается, Ярославский НПЗ — одно из пяти крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли РФ мощностью почти 15 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и другие стратегически важные нефтепродукты для центральных регионов России и столичной агломерации.
По данным СБУ, в результате атаки украинских беспилотников на территории предприятия прогремело не менее шести взрывов, а в четырех разных частях завода возникли пожары.
По предварительной информации, повреждены четыре резервуара РВС-2000 с сырой нефтью, что привело к ее разливу. Два резервуара охвачены огнем. Кроме того, повреждены ключевые технологические установки ЭЛОУ-1 и АВТ-3, на которых также возникли пожары.
Поражение кораблей в оккупированной Керчи
Также в результате ударов беспилотников по территории порта в Керчи (временно оккупированная АР Крым) повреждены два патрульных корабля проекта 10410 ("Светляк") береговой охраны ФСБ РФ — "Балаклава" и "Керчь".
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