СБУ і Сили оборони уразили Ярославський НПЗ та кораблі берегової охорони ФСБ в окупованій Керчі

Служба безпеки України спільно із Силами оборони завдала успішних ударів по нафтопереробному заводу "Славнефть – ЯНОС" у російському Ярославлі, розташованому на відстані понад 700 км від держкордону України, а також по кораблях берегової охорони ФСБ РФ у тимчасово окупованій Керчі.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Удар по НПЗ "Славнефть – ЯНОС"

Як зазначається, Ярославський НПЗ - одне із п'яти найбільших підприємств нафтопереробної галузі РФ потужністю майже 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас та інші стратегічно важливі нафтопродукти для центральних регіонів Росії та столичної агломерації.

За даними СБУ, унаслідок атаки українських безпілотників на території підприємства пролунало щонайменше шість вибухів, а в чотирьох різних частинах заводу виникли пожежі.

За попередньою інформацією, пошкоджено чотири резервуари РВС-2000 із сирою нафтою, що спричинило її розлив. Два резервуари охоплені вогнем. Крім того, пошкоджено ключові технологічні установки ЕЛОУ-1 та АВТ-3, на яких також виникли пожежі.

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Ураження кораблів в окупованій Керчі

Також унаслідок ударів безпілотників по території порту в Керчі (тимчасово окупована АР Крим) пошкоджено два патрульні кораблі проєкту 10410 ("Світляк") берегової охорони ФСБ РФ - "Балаклава" та "Керч".

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