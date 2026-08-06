Атака дронів на Ярославль: під ударом міг опинитися НПЗ "Славнефть-ЯНОС". ВIДЕО

У ніч на 6 серпня безпілотники атакували російський Ярославль. Однією з цілей міг стати нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російська влада та моніторингові ресурси

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Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив, що регіон зазнав атаки українських безпілотників. На тлі загрози влада тимчасово перекрила рух транспорту на виїзді з Ярославля у напрямку Москви.

У місцевих телеграм-каналах поширювалися повідомлення про проліт дронів, серію вибухів та стовпи диму над містом.

Під ударом міг бути Ярославський НПЗ

За інформацією російських пабліків, безпілотники могли атакувати Ярославський нафтопереробний завод.

Водночас видання Astra повідомило, що за результатами OSINT-аналізу дрони уразили НПЗ "Славнефть-ЯНОС". За даними ресурсу, це підприємство вже щонайменше шість разів ставало ціллю атак.

Що відомо про підприємство?

"Славнефть-ЯНОС" (Ярославнефтеоргсинтез) - один із найбільших нафтопереробних заводів Росії та найбільший НПЗ на півночі країни. Він розташований у місті Ярославль, приблизно за 280 км від Москви.

Завод випускає широкий спектр нафтопродуктів:

автомобільні бензини;

дизельне пальне;

авіаційний гас;

мазут;

бітум;

мастила та базові оливи;

парафіни й іншу нафтохімічну продукцію.

"Славнефть-ЯНОС" забезпечує паливом Центральний і Північно-Західний федеральні округи РФ.

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