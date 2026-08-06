Атака дронов на Ярославль: под ударом мог оказаться НПЗ "Славнефть-ЯНОС"
В ночь на 6 августа беспилотники атаковали российский Ярославль. Одной из целей мог стать нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские власти и мониторинговые ресурсы
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что регион подвергся атаке украинских беспилотников. На фоне угрозы власти временно перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы.
В местных Telegram-каналах распространялись сообщения о пролете дронов, серии взрывов и столбах дыма над городом.
Под ударом мог оказаться Ярославский НПЗ
По информации российских пабликов, беспилотники могли атаковать Ярославский нефтеперерабатывающий завод.
В то же время издание Astra сообщило, что по результатам OSINT-анализа дроны поразили НПЗ "Славнефть-ЯНОС". По данным ресурса, это предприятие уже как минимум шесть раз становилось целью атак.
Что известно о предприятии?
"Славнефть-ЯНОС" (Ярославнефтеоргсинтез) — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и крупнейший НПЗ на севере страны. Он расположен в городе Ярославль, примерно в 280 км от Москвы.
Завод выпускает широкий спектр нефтепродуктов:
- автомобильные бензины;
- дизельное топливо;
- авиационный керосин;
- мазут;
- битум;
- смазочные материалы и базовые масла;
- парафины и другая нефтехимическая продукция.
"Славнефть-ЯНОС" обеспечивает топливом Центральный и Северо-Западный федеральные округа РФ.
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