Атака дронов на Ярославль: под ударом мог оказаться НПЗ "Славнефть-ЯНОС"

В ночь на 6 августа беспилотники атаковали российский Ярославль. Одной из целей мог стать нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские власти и мониторинговые ресурсы

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что регион подвергся атаке украинских беспилотников. На фоне угрозы власти временно перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы.

В местных Telegram-каналах распространялись сообщения о пролете дронов, серии взрывов и столбах дыма над городом.

Под ударом мог оказаться Ярославский НПЗ

По информации российских пабликов, беспилотники могли атаковать Ярославский нефтеперерабатывающий завод.

В то же время издание Astra сообщило, что по результатам OSINT-анализа дроны поразили НПЗ "Славнефть-ЯНОС". По данным ресурса, это предприятие уже как минимум шесть раз становилось целью атак.

Что известно о предприятии?

"Славнефть-ЯНОС" (Ярославнефтеоргсинтез) — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и крупнейший НПЗ на севере страны. Он расположен в городе Ярославль, примерно в 280 км от Москвы.

Завод выпускает широкий спектр нефтепродуктов:

автомобильные бензины;

дизельное топливо;

авиационный керосин;

мазут;

битум;

смазочные материалы и базовые масла;

парафины и другая нефтехимическая продукция.

"Славнефть-ЯНОС" обеспечивает топливом Центральный и Северо-Западный федеральные округа РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После атаки украинских дронов Саратовский НПЗ остановил переработку нефти, - российские СМИ