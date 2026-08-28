У Генштабі підтвердили ураження НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі
У ніч проти 28 серпня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у російському Ярославлі.
к інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"У ніч на 28 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі Ярославської області рф. На території підприємства зафіксовано пожежу", - повідомилм в Генштабі.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
Що виробляють на "Славнефть-ЯНОС"
"Славнефть-ЯНОС" – одне з найбільших нафтопереробних підприємств рф, що входить до складу ПАТ "Славнефть". Потужність заводу становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство здійснює повний цикл переробки нафти та виробляє автомобільні бензини, дизельне й авіаційне паливо, мазут, бітум, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію.
Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф.
"Робота по ключових об’єктах противника триває", - наголосили у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль