Дрони атакували Ленінградську область: ймовірно, горить один із найбільших НПЗ РФ - "Киришинефтеоргсинтез". ВIДЕО

У Ленінградській області, ймовірно, горить НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" після дронової атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на очевидців пише ASTRA.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перші деталі

Очевидці публікують кадри з масштабною пожежею, як стверджується, на нафтопереробному заводі у Киришах. Відеозапис ASTRA не верифіковано.

У ніч проти 29 серпня жителі Ленінградської області публікували кадри масованої атаки БпЛА, губернатор повідомив, що внаслідок ударів БаЛА сталося загоряння в промзоні міста Кириші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія продовжила заборону експорту дизеля на тлі українських атак на НПЗ, - Bloomberg

Що про об'єкт відомо?

"Киришинефтеоргсинтез" - одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Раніше завод був неодноразово атакований і після ударів 5 травня зупиняв відвантаження нафтопродуктів.

Більше інформації та офіційного підтвердження на цю мить немає.

Також читайте: Окремі складові експорту з РФ скоротилися на 80% за серпень, - Зеленський