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Дрони атакували Ленінградську область: ймовірно, горить один із найбільших НПЗ РФ - "Киришинефтеоргсинтез". ВIДЕО
У Ленінградській області, ймовірно, горить НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" після дронової атаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на очевидців пише ASTRA.
Перші деталі
Очевидці публікують кадри з масштабною пожежею, як стверджується, на нафтопереробному заводі у Киришах. Відеозапис ASTRA не верифіковано.
У ніч проти 29 серпня жителі Ленінградської області публікували кадри масованої атаки БпЛА, губернатор повідомив, що внаслідок ударів БаЛА сталося загоряння в промзоні міста Кириші.
Що про об'єкт відомо?
"Киришинефтеоргсинтез" - одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Раніше завод був неодноразово атакований і після ударів 5 травня зупиняв відвантаження нафтопродуктів.
Більше інформації та офіційного підтвердження на цю мить немає.
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"Киришинефтеоргсинтез" це особливий пілотний проект. Русня збудувала навколо нього цілі гектари захисту, ППО, вогневі групи, авіація, потужні РЕБи у великій кількості, сам завод закритий гектарами потужної сітки та іншими засобами механічного захисту
Його охороняють більше тисячі підготовлених стрільців та спеціалістів
Але захист ще трохи недобудований, завод довго не працював, хоч і був вже відремонтований, певно русня планувала запустити переробку нафти, коли весь потужний захистбуде закінчено.
Але, очевидно по дзвінку від кремлядів, завод почав переробку нафти і відвантажувати паливо (певно дефіцит бензину таки критичний) не закінчивши повністю захисні засоби навколо "Киришинефтеоргсинтез"
Це реально круто, якщо правда
Русня планувала наглухо захистити цей завод а потім масштабувати цей досвід на інші НПЗ