Уражено Кіришський НПЗ, місце запуску ворожих БпЛА та аеродром "Єйськ", - Генштаб

У ніч на 30 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Так, у Кіришах Ленінградської області РФ уражено нафтопереробний завод "Кіришський", з подальшим займанням на території підприємства.

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Що про уражений об'єкт відомо?

"Кіришський" НПЗ (Киришинефтеоргсинтез, КИНЕФ) - другий за потужністю нафтопереробний завод РФ та найбільший на Північному Заході країни, розташований в Ленінградській області. Потужність підприємства становить близько 20 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє моторні палива, авіаційне паливо, дизельне паливо та іншу нафтопродукцію. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф.

Інші ураження

Також у Міллерово Ростовської області РФ уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. Зафіксовано пожежу.

Крім того, у Єйську Краснодарського краю РФ уражено аеродром "Єйськ", з подальшою пожежею на території об’єкта.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

"Робота по ключових об’єктах противника триває", - наголошують у Генштабі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що дрони атакували Ленінградську область: ймовірно, горить один із найбільших НПЗ РФ - "Киришинефтеоргсинтез".

Також зазначалося, що безпілотники атакували військовий аеродром у місті Єйськ Краснодарського краю.

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