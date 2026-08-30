Уражено Кіришський НПЗ, місце запуску ворожих БпЛА та аеродром "Єйськ", - Генштаб
У ніч на 30 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Так, у Кіришах Ленінградської області РФ уражено нафтопереробний завод "Кіришський", з подальшим займанням на території підприємства.
Що про уражений об'єкт відомо?
"Кіришський" НПЗ (Киришинефтеоргсинтез, КИНЕФ) - другий за потужністю нафтопереробний завод РФ та найбільший на Північному Заході країни, розташований в Ленінградській області. Потужність підприємства становить близько 20 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє моторні палива, авіаційне паливо, дизельне паливо та іншу нафтопродукцію. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф.
Інші ураження
- Також у Міллерово Ростовської області РФ уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. Зафіксовано пожежу.
- Крім того, у Єйську Краснодарського краю РФ уражено аеродром "Єйськ", з подальшою пожежею на території об’єкта.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
"Робота по ключових об’єктах противника триває", - наголошують у Генштабі.
Що передувало?
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