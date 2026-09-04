В РФ остановили работу двух крупных нефтеперерабатывающих предприятий после ударов, - Генштаб
После ударов подтверждена остановка работы "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово и комплекса "НОВАТЭК-Усть-Луга". На втором предприятии повреждены трубопроводы, установка по переработке газового конденсата и колонны гидрокрекинга.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Остановлена работа НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"
По результатам анализа дополнительной информации подтверждено, что после поражения 26 августа прекратил работу нефтеперерабатывающий завод ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", расположенный в Кстове Нижегородской области РФ.
Предприятие является одним из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли.
Пострадал комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга"
Также подтверждена остановка работы комплекса "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Слободце Ленинградской области.
В ходе удара 1 сентября 2026 года были повреждены трубопроводы между насосной станцией выдачи нефти и резервуарами. В результате произошел разлив нефтепродуктов на площади около 200 кв. метров.
Кроме того, повреждения получили установка переработки первичного газового конденсата и две колонны установки гидрокрекинга.
Отдельно зафиксировано возгорание трубопровода в районе резервуарной группы. Там площадь разлива нефтепродуктов составила около 250 кв. метров.
Комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" занимается переработкой и перевалкой стабильного газового конденсата. Генштаб ранее отмечал, что предприятие задействовано в обеспечении потребностей российских вооруженных сил.
"Работа Сил обороны Украины по ключевым объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса РФ продолжается", — подчеркнули в Генштабе.
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