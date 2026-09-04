У РФ зупинили роботу два великі підприємства нафтопереробки після ударів, - Генштаб

Після ударів підтверджено зупинку роботи "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово та комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга". На другому підприємстві уражено трубопроводи, установку переробки газового конденсату та колони гідрокрекінгу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Зупинив роботу НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

За результатами аналізу додаткової інформації підтверджено, що після ураження 26 серпня припинив роботу нафтопереробний завод ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", розташований у Кстові Нижньогородської області РФ.

Підприємство є одним із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі.

Уражено комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга"

Також підтверджено зупинку роботи комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Слобідці Ленінградської області.

Під час удару 1 вересня 2026 року були уражені трубопроводи між насосною станцією видачі нафти та резервуарами. Внаслідок цього стався розлив нафтопродуктів на площі близько 200 кв. метрів.

Крім того, ураження зазнали установка переробки первинного газового конденсату та дві колони установки гідрокрекінгу.

Окремо зафіксовано горіння трубопроводу в районі резервуарної групи. Там площа розливу нафтопродуктів становила близько 250 кв. метрів.

Комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" займається переробкою та перевалкою стабільного газового конденсату. Генштаб раніше зазначав, що підприємство залучене до забезпечення потреб російських збройних сил.

"Робота Сил оборони України по ключових об’єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу РФ триває", - наголосили у Генштабі.

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