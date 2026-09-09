В Новороссийске после атаки дронов горит мазутный терминал и ряд предприятий. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на среду, 9 сентября, российский Новороссийск подвергся атаке дронов.
Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
Масштабный пожар на нескольких предприятиях
По данным Telegram-канала ASTRA, в городе вспыхнул масштабный пожар.
Впоследствии глава российского города подтвердил, что в Новороссийске пожары на территории нескольких предприятий, по предварительной информации, пострадавших нет.
В частности, как свидетельствует OSINT-анализ ASTRA, горит мазутный терминал в Новороссийске после ночных украинских ударов.
Горит один из крупнейших мазутных терминалов РФ
ООО "Новороссийский мазутный терминал" — одно из ведущих предприятий Новороссийского транспортного узла, входит в состав Новороссийского морского торгового порта — крупнейшего в России.
Также в городе ночью объявили ракетную тревогу. Сейчас взрывов уже не слышно, однако в нескольких местах виден дым.
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