В Новороссийске после атаки дронов горит мазутный терминал и ряд предприятий. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на среду, 9 сентября, российский Новороссийск подвергся атаке дронов.

Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

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Масштабный пожар на нескольких предприятиях

По данным Telegram-канала ASTRA, в городе вспыхнул масштабный пожар.

Впоследствии глава российского города подтвердил, что в Новороссийске пожары на территории нескольких предприятий, по предварительной информации, пострадавших нет.

В частности, как свидетельствует OSINT-анализ ASTRA, горит мазутный терминал в Новороссийске после ночных украинских ударов.

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Горит один из крупнейших мазутных терминалов РФ

ООО "Новороссийский мазутный терминал" — одно из ведущих предприятий Новороссийского транспортного узла, входит в состав Новороссийского морского торгового порта — крупнейшего в России.

Также в городе ночью объявили ракетную тревогу. Сейчас взрывов уже не слышно, однако в нескольких местах виден дым.





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