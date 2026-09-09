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Новости Атака дронов на регионы РФ
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В Новороссийске после атаки дронов горит мазутный терминал и ряд предприятий. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на среду, 9 сентября, российский Новороссийск подвергся атаке дронов.

Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко, передает Цензор.НЕТ

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Масштабный пожар на нескольких предприятиях

По данным Telegram-канала ASTRA, в городе вспыхнул масштабный пожар. 

Впоследствии глава российского города подтвердил, что в Новороссийске пожары на территории нескольких предприятий, по предварительной информации, пострадавших нет.

В частности, как свидетельствует OSINT-анализ ASTRA, горит мазутный терминал в Новороссийске после ночных украинских ударов.

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Горит один из крупнейших мазутных терминалов РФ

ООО "Новороссийский мазутный терминал" — одно из ведущих предприятий Новороссийского транспортного узла, входит в состав Новороссийского морского торгового порта — крупнейшего в России.

Также в городе ночью объявили ракетную тревогу. Сейчас взрывов уже не слышно, однако в нескольких местах виден дым.

атака на Новороссийск
атака на Новороссийск

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Автор: 

Удары по РФ (1245) Новороссийск (50)
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Топ комментарии
+9
Дирчиками більшого не досягнеш. А іншого немає. Тільки макети на виставках.
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09.09.2026 07:16 Ответить
+8
Это конечно же всё прекрасно, но удары подобные этому надо масштабировать и учащать и шарашить до тех пор пока касатки не пожрут всех медведей...
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09.09.2026 07:38 Ответить
+5
Мазутний термінал - це добре... Для Росії це все одно, що для людини - переповнений кишечник. Давить, посрать хочеться, а "випорожниться" - нікуди. Бо мазут - це, фактично, "відходи" виробництва нафтопродуктів. Їх багато, а складувать нікуди. Порівняно з їх кількістю, Росія їх використовує невелику частку. В основному, вони гнали його на експорт. А зараз і експорт його перерізали. І зберігать його ніде...
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09.09.2026 07:09 Ответить

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