Носители "Калибров", нефтетерминал и другие объекты поражены в Новороссийске. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сообщил о нанесении удара по военно-морской базе РФ в Новороссийске, где были поражены военные объекты, корабли и носители "Калибров"

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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"Отвечаем России на ее ежедневные террористические удары — эффективно и фактически по всей территории. За эти сутки есть результаты в Новороссийске в Краснодарском крае.

Поражена военно-морская база: терминал, задействованный в отгрузке нефти, объекты военной гавани, военные корабли, носители "Калибров". Благодарю воинов СБУ, СБС, ВМС ВСУ, ГУР, ГПСУ за меткость. Спасибо каждому, кто развивает потенциал наших дальнобойных санкций, чтобы российская война все сильнее ощущалась там, откуда она пришла", — отметил он.

Пораженные цели

По данным СБУ, было зафиксировано:

Поражение военно-морской базы "Новороссийск" и объектов военной гавани;

Поражение ряда кораблей Черноморского флота РФ, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр";

Поражение объектов хранения мазута;

Поражение инфраструктуры терминала "Шесхарис", используемой для отгрузки нефти.

"На территории военно-морской базы и мазутного терминала зафиксированы пожары. Также подтверждены взрывы в районах базирования кораблей", - добавили там.

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