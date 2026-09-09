Зеленський дорогою до Канади зустрівся з главою МЗС Ісландії: говорили про енергетику та ППО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір дорогою до Канади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зеленський обговорив підготовку України до зими

Під час зустрічі сторони обговорили підготовку України до зими, захист енергетичної інфраструктури та посилення протиповітряної оборони.

Зеленський зазначив, що допомога Ісландії вже дає конкретні результати. Окремо сторони обговорили співпрацю у технологічній та оборонній сферах.

Президент наголосив, що Україна готова передавати партнерам власний досвід.

Також Зеленський розраховує на нові внески Ісландії до Фонду енергетичної підтримки України.

Також читайте: Таяні - Зеленському: Україна має залучати Італію та Польщу до мирних переговорів

Нагадаємо, 8 вересня президент Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибув до Норвегії.

У середу, 9 вересня, президент Зеленський разом із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере зустрілися з керівниками оборонних компаній країн-партнерів та згодили кроки для запуску антибалістичної програми FREYJA.