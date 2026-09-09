Таяні - Зеленському: Україна має залучати Італію та Польщу до мирних переговорів
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом залучати Рим та Варшаву до мирних ініціатив щодо завершення війни.
Про це повідомляє ANSA, передає Цензор.НЕТ.
Заява Риму
За словами Таяні, для досягнення справедливого миру необхідно орієнтуватися на весь Євросоюз, а не лише на окремі держави.
"Нам потрібен справедливий мир. Ми продовжуватимемо допомагати Україні захищатися, не відправляючи наші війська. Європа може багато зробити, але я вважаю, що Зеленський також повинен дивитися не на окремі європейські держави, а на всі держави ЄС", — наголосив посадовець.
Італія має бути у мирному процесі
Очільник МЗС Італії заявив, що створення невеликих закритих груп для переговорів не дасть бажаного результату.
"Ініціативи невеликих груп не потрібні. Я кажу Зеленському, я даю йому пораду як друг України: найкраще залучати не лише Францію та Німеччину, а й Італію та Польщу", — додав він.
- Нагадаємо, 9 вересня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після переговорів американських представників у Києві та Москві з’явилася можливість відновити мирні переговори між Україною та Росією.
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