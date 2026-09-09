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Новости Мирные переговоры
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Таяни - Зеленскому: Украина должна привлекать Италию и Польшу к мирным переговорам

таяні

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом привлекать Рим и Варшаву к мирным инициативам по прекращению войны. 

Об этом сообщает ANSA, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление Рима

По словам Таяни, для достижения справедливого мира необходимо ориентироваться на весь Евросоюз, а не только на отдельные государства.

"Нам нужен справедливый мир. Мы будем продолжать помогать Украине защищаться, не отправляя туда наши войска. Европа может многое сделать, но я считаю, что Зеленский также должен ориентироваться не на отдельные европейские государства, а на все государства ЕС", - подчеркнул чиновник.

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Италия должна участвовать в мирном процессе

Глава МИД Италии заявил, что создание небольших закрытых групп для переговоров не даст желаемого результата.

"Инициативы небольших групп не нужны. Я говорю Зеленскому, я даю ему совет как друг Украины: лучше всего привлекать не только Францию и Германию, но и Италию и Польшу", - добавил он.

  • Напомним, 9 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после переговоров американских представителей в Киеве и Москве появилась возможность возобновить мирные переговоры между Украиной и Россией.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25763) Италия (1821) переговоры (6020) Польша (9788) Таяни Антонио (90)
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Топ комментарии
+4
ПЕРЕГОВОРИ ПРО ЩО???? Хтось з цих придурків може пояснити? Всі тільки хочуть по кусочку України відірвати на переговорах
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09.09.2026 22:57 Ответить
+4
Хто не в курсі то влада в Італії так і не змогла перемогти італійську мафію. Тому мафія стала владою Італії
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09.09.2026 23:02 Ответить
+3
навіщо там здалися Італія та Польща? Толку з них ))
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09.09.2026 22:57 Ответить

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