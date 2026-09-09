Таяни - Зеленскому: Украина должна привлекать Италию и Польшу к мирным переговорам
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом привлекать Рим и Варшаву к мирным инициативам по прекращению войны.
Об этом сообщает ANSA, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Рима
По словам Таяни, для достижения справедливого мира необходимо ориентироваться на весь Евросоюз, а не только на отдельные государства.
"Нам нужен справедливый мир. Мы будем продолжать помогать Украине защищаться, не отправляя туда наши войска. Европа может многое сделать, но я считаю, что Зеленский также должен ориентироваться не на отдельные европейские государства, а на все государства ЕС", - подчеркнул чиновник.
Италия должна участвовать в мирном процессе
Глава МИД Италии заявил, что создание небольших закрытых групп для переговоров не даст желаемого результата.
"Инициативы небольших групп не нужны. Я говорю Зеленскому, я даю ему совет как друг Украины: лучше всего привлекать не только Францию и Германию, но и Италию и Польшу", - добавил он.
- Напомним, 9 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после переговоров американских представителей в Киеве и Москве появилась возможность возобновить мирные переговоры между Украиной и Россией.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль