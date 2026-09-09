Зеленский по пути в Канаду встретился с главой МИД Исландии: обсуждали энергетику и ПВО

Президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир по пути в Канаду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале Зеленского.

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Зеленский обсудил подготовку Украины к зиме

В ходе встречи стороны обсудили подготовку Украины к зиме, защиту энергетической инфраструктуры и укрепление противовоздушной обороны.

Зеленский отметил, что помощь Исландии уже приносит конкретные результаты. Отдельно стороны обсудили сотрудничество в технологической и оборонной сферах.

Президент подчеркнул, что Украина готова делиться с партнерами собственным опытом.

Также Зеленский рассчитывает на новые взносы Исландии в Фонд энергетической поддержки Украины.

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Напомним, 8 сентября президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Норвегию.

В среду, 9 сентября, президент Зеленский вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере встретились с руководителями оборонных компаний стран-партнеров и согласовали шаги по запуску антибаллистической программы FREYJA.