Зеленский по пути в Канаду встретился с главой МИД Исландии: обсуждали энергетику и ПВО
Президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир по пути в Канаду.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале Зеленского.
Зеленский обсудил подготовку Украины к зиме
В ходе встречи стороны обсудили подготовку Украины к зиме, защиту энергетической инфраструктуры и укрепление противовоздушной обороны.
Зеленский отметил, что помощь Исландии уже приносит конкретные результаты. Отдельно стороны обсудили сотрудничество в технологической и оборонной сферах.
Президент подчеркнул, что Украина готова делиться с партнерами собственным опытом.
Также Зеленский рассчитывает на новые взносы Исландии в Фонд энергетической поддержки Украины.
Напомним, 8 сентября президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Норвегию.
В среду, 9 сентября, президент Зеленский вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере встретились с руководителями оборонных компаний стран-партнеров и согласовали шаги по запуску антибаллистической программы FREYJA.
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