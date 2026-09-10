Дрон не загрожував літаку Зеленського, а вибухнув за 160 км від аеропорту, - АР

Літак президента України Володимира Зеленського затримали з вильотом із Молдови до Норвегії через закриття повітряного простору після падіння російського безпілотника.

Про це пише AP, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Поліція Молдови заявила, що у вівторок російський безпілотник упав у полі соняшників на околиці села в Ришканському районі. Внаслідок цього виникли чотири пожежі, проте ніхто не постраждав.

Речник уряду Думітру Чорічі повідомив, що у вівторок після обіду Молдова закрила свій повітряний простір, щоб убезпечити літаки, які на той момент перебували в небі над країною. Через це було затримано три вильоти, зокрема рейс із Зеленським.

"Молдовська влада підтвердила, що безпілотник упав і вибухнув за 160 кілометрів від міжнародного аеропорту Кишинева. Обмеження на використання повітряного простору згодом скасували, і літак Зеленського вилетів із запізненням", - пише видання.

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Що передувало?

Нагадаємо, 9 вересня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що в літак президента України Володимира Зеленського та першої леді "мало не поцілили дроном" під час вильоту з Молдови до Осло. Український лідер прямував на церемонію прощання з королем Норвегії Гаральдом.

Зазначимо, що приблизно в час вильоту літака Зеленського з Кишинева у Молдові дійсно частково закривали повітряний простір через російський дрон, що залетів до країни. Втім, про ураження в районі аеропорту Кишинева не повідомляли. Безпілотник залишив повітряний простір Молдови, вилетівши до Румунії.

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