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Новини Заліт дронів РФ до Молдови
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Дрон не загрожував літаку Зеленського, а вибухнув за 160 км від аеропорту, - АР

Літаку Зеленського не загрожував російський дрон

Літак президента України Володимира Зеленського затримали з вильотом із Молдови до Норвегії через закриття повітряного простору після падіння російського безпілотника. 

Про це пише AP, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Поліція Молдови заявила, що у вівторок російський безпілотник упав у полі соняшників на околиці села в Ришканському районі. Внаслідок цього виникли чотири пожежі, проте ніхто не постраждав.

Речник уряду Думітру Чорічі повідомив, що у вівторок після обіду Молдова закрила свій повітряний простір, щоб убезпечити літаки, які на той момент перебували в небі над країною. Через це було затримано три вильоти, зокрема рейс із Зеленським.

"Молдовська влада підтвердила, що безпілотник упав і вибухнув за 160 кілометрів від міжнародного аеропорту Кишинева. Обмеження на використання повітряного простору згодом скасували, і літак Зеленського вилетів із запізненням", - пише видання.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, 9 вересня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що в літак президента України Володимира Зеленського та першої леді "мало не поцілили дроном" під час вильоту з Молдови до Осло. Український лідер прямував на церемонію прощання з королем Норвегії Гаральдом.
  • Зазначимо, що приблизно в час вильоту літака Зеленського з Кишинева у Молдові дійсно частково закривали повітряний простір через російський дрон, що залетів до країни. Втім, про ураження в районі аеропорту Кишинева не повідомляли. Безпілотник залишив повітряний простір Молдови, вилетівши до Румунії.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26927) Молдова (1799) літак (2601)
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Топ коментарі
+49
Хто бачив пропаганду зеленського - в цирку не сміється
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10.09.2026 09:55 Відповісти
+32
101 зхамах на Найвеличнішого Лідора світу. Винні США і канадійці, чи Молдова що не до кінця захистили Вовин літак? Після цього всі підвали Києва, Запоріжжя, Харкова, Сум, Миколаєва і Одеси в калюжах від сльоз. Племя 73% плаче на взрид!!! Дрон вибухнів за 160 кілометрів від аеродрома - а команда Зе побачила в цьому на нього замах. Та сотні дронів і "бандеролів", балістики та КАБів кожного дня летять на голови українців і якось нічого - виходить, що їх житттю нічого не загрожує???
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10.09.2026 09:59 Відповісти
+28
А казали що літак с зелемойським чуть не збив дрона
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10.09.2026 09:55 Відповісти

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