Безпілотник, який затримав виліт літака Зеленського, виявився "Шахедом", - Міноборони Молдови
Міністерство оборони Молдови встановило тип безпілотника, через який у країні тимчасово закрили повітряний простір і затримали виліт літака президента України Володимира Зеленського.
Про це в міністерстві оборони Молдови повідомили Суспільному, передає Цензор.НЕТ.
Деталі інциденту
У Міноборони Молдови повідомили, що безпілотник весь час контролювався системами повітряного спостереження Національної армії країни. Також у відомстві зазначили, що дрон залітав у повітряний простір Румунії.
"Для забезпечення безпеки цивільних польотів над Республікою Молдова о 16:30 повітряний простір у центральній частині країни було тимчасово обмежено. Пізніше, після того, як літак покинув територію Республіки Молдова, повітряний простір було знову відкрито", — повідомили в міноборони Молдови.
Інцидент з літаком Зеленського
- Нагадаємо, 9 вересня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що в літак президента України Володимира Зеленського та першої леді "мало не поцілили дроном" під час вильоту з Молдови до Осло. Український лідер прямував на церемонію прощання з королем Норвегії Гаральдом.
- Зазначимо, що приблизно в час вильоту літака Зеленського з Кишинева у Молдові дійсно частково закривали повітряний простір через російський дрон, що залетів до країни. Втім, про ураження в районі аеропорту Кишинева не повідомляли. Безпілотник залишив повітряний простір Молдови, вилетівши до Румунії.
- Влада Молдови заявила, що літак президента України Володимира Зеленського 8 вересня вилетів із Кишинева із затримкою через тимчасове закриття повітряного простору після виявлення російського безпілотника. Водночас у Кишиневі не підтвердили заяву прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере.
- 10 вересня влада Молдови повідомила, що російський дрон впав і вибухнув за 160 кілометрів від міжнародного аеропорту Кишинева.
- В Офісі президента заявили, що літак Зеленського не перебував одночасно в повітрі з російським дроном, який залетів у Молдову, а Україна стежила за його польотом і чекала, поки БпЛА зникне з радарів.
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чи сценаристи 95 кварталу, вже самостійно креативлять вільні байки про вову і дрон мисливець?
сльозинка немовля коштує всіх ЗЄлєнських світу
досить мусолити того шахеда, який нічого не міг зробити ЗЄлєнському .
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