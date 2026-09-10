Безпілотник, який затримав виліт літака Зеленського, виявився "Шахедом", - Міноборони Молдови

Міністерство оборони Молдови встановило тип безпілотника, через який у країні тимчасово закрили повітряний простір і затримали виліт літака президента України Володимира Зеленського.

Про це в міністерстві оборони Молдови повідомили Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі інциденту

У Міноборони Молдови повідомили, що безпілотник весь час контролювався системами повітряного спостереження Національної армії країни. Також у відомстві зазначили, що дрон залітав у повітряний простір Румунії.

"Для забезпечення безпеки цивільних польотів над Республікою Молдова о 16:30 повітряний простір у центральній частині країни було тимчасово обмежено. Пізніше, після того, як літак покинув територію Республіки Молдова, повітряний простір було знову відкрито", — повідомили в міноборони Молдови.

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Інцидент з літаком Зеленського

Нагадаємо, 9 вересня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що в літак президента України Володимира Зеленського та першої леді "мало не поцілили дроном" під час вильоту з Молдови до Осло. Український лідер прямував на церемонію прощання з королем Норвегії Гаральдом.

Зазначимо, що приблизно в час вильоту літака Зеленського з Кишинева у Молдові дійсно частково закривали повітряний простір через російський дрон, що залетів до країни. Втім, про ураження в районі аеропорту Кишинева не повідомляли. Безпілотник залишив повітряний простір Молдови, вилетівши до Румунії.

Влада Молдови заявила, що літак президента України Володимира Зеленського 8 вересня вилетів із Кишинева із затримкою через тимчасове закриття повітряного простору після виявлення російського безпілотника. Водночас у Кишиневі не підтвердили заяву прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере.

10 вересня влада Молдови повідомила, що російський дрон впав і вибухнув за 160 кілометрів від міжнародного аеропорту Кишинева.

В Офісі президента заявили, що літак Зеленського не перебував одночасно в повітрі з російським дроном, який залетів у Молдову, а Україна стежила за його польотом і чекала, поки БпЛА зникне з радарів.

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