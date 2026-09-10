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Новини Заліт дронів РФ до Молдови Літак Зеленського
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Безпілотник, який затримав виліт літака Зеленського, виявився "Шахедом", - Міноборони Молдови

зеленський,літак

Міністерство оборони Молдови встановило тип безпілотника, через який у країні тимчасово закрили повітряний простір і затримали виліт літака президента України Володимира Зеленського

Про це в міністерстві оборони Молдови повідомили Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі інциденту

У Міноборони Молдови повідомили, що безпілотник весь час контролювався системами повітряного спостереження Національної армії країни. Також у відомстві зазначили, що дрон залітав у повітряний простір Румунії.

"Для забезпечення безпеки цивільних польотів над Республікою Молдова о 16:30 повітряний простір у центральній частині країни було тимчасово обмежено. Пізніше, після того, як літак покинув територію Республіки Молдова, повітряний простір було знову відкрито", — повідомили в міноборони Молдови.

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Інцидент з літаком Зеленського

  • Нагадаємо, 9 вересня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що в літак президента України Володимира Зеленського та першої леді "мало не поцілили дроном" під час вильоту з Молдови до Осло. Український лідер прямував на церемонію прощання з королем Норвегії Гаральдом.
  • Зазначимо, що приблизно в час вильоту літака Зеленського з Кишинева у Молдові дійсно частково закривали повітряний простір через російський дрон, що залетів до країни. Втім, про ураження в районі аеропорту Кишинева не повідомляли. Безпілотник залишив повітряний простір Молдови, вилетівши до Румунії.
  • Влада Молдови заявила, що літак президента України Володимира Зеленського 8 вересня вилетів із Кишинева із затримкою через тимчасове закриття повітряного простору після виявлення російського безпілотника. Водночас у Кишиневі не підтвердили заяву прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере.
  • 10 вересня влада Молдови повідомила, що російський дрон впав і вибухнув за 160 кілометрів від міжнародного аеропорту Кишинева.
  • В Офісі президента заявили, що літак Зеленського не перебував одночасно в повітрі з російським дроном, який залетів у Молдову, а Україна стежила за його польотом і чекала, поки БпЛА зникне з радарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрон над Молдовою затримав літак Зеленського. Невідомо, чи була пряма загроза, - уряд Норвегії

Автор: 

безпілотник БпЛА (5885) Зеленський Володимир (26927) Молдова (1799) літак (2601)
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Топ коментарі
+10
Ніщо в світі не може зупинити гастролі нашого стендапера.
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10.09.2026 18:35 Відповісти
+9
вже всі хороводи поводили навколо чудом вижившиго зеленого гундосого боневтіка?
чи сценаристи 95 кварталу, вже самостійно креативлять вільні байки про вову і дрон мисливець?
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10.09.2026 18:38 Відповісти
+7
Ворог вдарив по Краматорську 6 ФАБами: вже відомо про 22 поранених, серед яких - немовля.

сльозинка немовля коштує всіх ЗЄлєнських світу

досить мусолити того шахеда, який нічого не міг зробити ЗЄлєнському .

.
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10.09.2026 18:32 Відповісти

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