Пєсков про інцидент із літаком Зеленського у Молдові: Ефемерна загроза, якої не існувало

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що загроза літаку президента Володимира Зеленського у Кишиневі була "ефемерною".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Ефемерна загроза

Так, Пєсков назвав "загрозу" літаку Зеленського ефемерною, зазначивши, що її не існувало.

"Це визнали самі українці", - заявив Пєсков.

Крім того, за його словами, Україна нібито продовжує вдаватися до різноманітних провокацій, намагаючись "втягнути своїх західних кураторів у війну".

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Що передувало?

Нагадаємо, 9 вересня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що в літак президента України Володимира Зеленського та першої леді "мало не поцілили дроном" під час вильоту з Молдови до Осло. Український лідер прямував на церемонію прощання з королем Норвегії Гаральдом.

Зазначимо, що приблизно в час вильоту літака Зеленського з Кишинева у Молдові дійсно частково закривали повітряний простір через російський дрон, що залетів до країни. Втім, про ураження в районі аеропорту Кишинева не повідомляли. Безпілотник залишив повітряний простір Молдови, вилетівши до Румунії.

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