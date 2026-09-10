Дрон РФ, який затримав літак Зеленського, міг летіти цілеспрямовано, - посол Молдови Кульмінський
У Молдові не вважають випадковим політ російського дрона над країною, коли літак Зеленського перебував в аеропорту. Остаточних висновків немає.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив посол Молдови у США Владислав Кульмінський.
Він наголосив, що уряд Молдови наразі не вважає інцидент випадковістю. Посол підкреслив, що вкрай важко повірити у випадковий політ російського реактивного дрона над територією країни саме в той момент, коли літак українського президента перебував в аеропорту.
"Найімовірніше, це не випадковість, оскільки ми не віримо, що реактивний безпілотник просто так залетів на територію Молдови з метою ведення розвідки саме тоді, коли літак президента України перебував на землі в аеропорту", - сказав Кульмінський.
Водночас посол підкреслив, що остаточні висновки робити зарано, оскільки розслідування інциденту триває.
Що передувало?
- Нагадаємо, 9 вересня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що в літак президента України Володимира Зеленського та першої леді "мало не поцілили дроном" під час вильоту з Молдови до Осло. Український лідер прямував на церемонію прощання з королем Норвегії Гаральдом.
- Зазначимо, що приблизно в час вильоту літака Зеленського з Кишинева у Молдові дійсно частково закривали повітряний простір через російський дрон, що залетів до країни. Втім, про ураження в районі аеропорту Кишинева не повідомляли. Безпілотник залишив повітряний простір Молдови, вилетівши до Румунії.
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