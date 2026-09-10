Дрон РФ, який затримав літак Зеленського, міг летіти цілеспрямовано, - посол Молдови Кульмінський

У Молдові не вважають випадковим політ російського дрона над країною, коли літак Зеленського перебував в аеропорту. Остаточних висновків немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив посол Молдови у США Владислав Кульмінський.

Він наголосив, що уряд Молдови наразі не вважає інцидент випадковістю. Посол підкреслив, що вкрай важко повірити у випадковий політ російського реактивного дрона над територією країни саме в той момент, коли літак українського президента перебував в аеропорту.

"Найімовірніше, це не випадковість, оскільки ми не віримо, що реактивний безпілотник просто так залетів на територію Молдови з метою ведення розвідки саме тоді, коли літак президента України перебував на землі в аеропорту", - сказав Кульмінський.

Водночас посол підкреслив, що остаточні висновки робити зарано, оскільки розслідування інциденту триває.

Що передувало?