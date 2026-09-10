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Новости Визит Зеленского в Норвегию Залет дронов РФ в Молдову
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Дрон РФ, задержавший самолет Зеленского, мог лететь целенаправленно, - посол Молдовы Кульминский

В Молдове прокомментировали полет дрона РФ рядом с самолетом Зеленского

В Молдове не считают случайным пролет российского дрона над страной, когда самолет Зеленского находился в аэропорту. Окончательных выводов нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил посол Молдовы в США Владислав Кульминский.

Он отметил, что правительство Молдовы пока не считает инцидент случайностью. Посол подчеркнул, что крайне трудно поверить в случайный полет российского реактивного дрона над территорией страны именно в тот момент, когда самолет украинского президента находился в аэропорту.

"Скорее всего, это не случайность, поскольку мы не верим, что реактивный беспилотник просто так залетел на территорию Молдовы с целью ведения разведки именно тогда, когда самолет президента Украины находился на земле в аэропорту", — сказал Кульминский.

В то же время посол подчеркнул, что делать окончательные выводы пока рано, поскольку расследование инцидента продолжается.

Что предшествовало?

  • Напомним, 9 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что в самолет президента Украины Владимира Зеленского и первой леди "чуть не попали дроном" во время вылета из Молдовы в Осло. Украинский лидер направлялся на церемонию прощания с королем Норвегии Харальдом.
  • Отметим, что примерно во время вылета самолета Зеленского из Кишинева в Молдове действительно частично закрывали воздушное пространство из-за российского дрона, залетевшего в страну. Впрочем, о поражении в районе аэропорта Кишинева не сообщалось. Беспилотник покинул воздушное пространство Молдовы, улетев в Румынию.

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Зеленский Владимир (25774) Молдова (2125) самолет (3885)
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