Дрон РФ, задержавший самолет Зеленского, мог лететь целенаправленно, - посол Молдовы Кульминский

В Молдове не считают случайным пролет российского дрона над страной, когда самолет Зеленского находился в аэропорту. Окончательных выводов нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил посол Молдовы в США Владислав Кульминский.

Он отметил, что правительство Молдовы пока не считает инцидент случайностью. Посол подчеркнул, что крайне трудно поверить в случайный полет российского реактивного дрона над территорией страны именно в тот момент, когда самолет украинского президента находился в аэропорту.

"Скорее всего, это не случайность, поскольку мы не верим, что реактивный беспилотник просто так залетел на территорию Молдовы с целью ведения разведки именно тогда, когда самолет президента Украины находился на земле в аэропорту", — сказал Кульминский.

В то же время посол подчеркнул, что делать окончательные выводы пока рано, поскольку расследование инцидента продолжается.

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