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Новости Залет дронов РФ в Молдову
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Песков об инциденте с самолетом Зеленского в Молдове: Эфемерная угроза, которой не существовало

Песков об инциденте с самолетом Зеленского

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что угроза самолету президента Владимира Зеленского в Кишиневе была "эфемерной".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Эфемерная угроза

Так, Песков назвал "угрозу" самолету Зеленского эфемерной, отметив, что ее не существовало.

"Это признали сами украинцы", — заявил Песков.

Кроме того, по его словам, Украина якобы продолжает прибегать к различным провокациям, пытаясь "втянуть своих западных кураторов в войну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрон РФ, задержавший самолет Зеленского, мог лететь целенаправленно, - посол Молдовы Кульминский

Что предшествовало?

  • Напомним, 9 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что в самолет президента Украины Владимира Зеленского и первой леди "чуть не попали дроном" во время вылета из Молдовы в Осло. Украинский лидер направлялся на церемонию прощания с королем Норвегии Харальдом.
  • Отметим, что примерно во время вылета самолета Зеленского из Кишинева в Молдове действительно частично закрывали воздушное пространство из-за российского дрона, залетевшего в страну. Впрочем, о поражении в районе аэропорта Кишинева не сообщалось. Беспилотник покинул воздушное пространство Молдовы, улетев в Румынию.

Читайте также: Дрон не представлял угрозы для самолета Зеленского, а взорвался в 160 км от аэропорта, - АР

Автор: 

Зеленский Владимир (25774) Песков Дмитрий (2105) самолет (3885)
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