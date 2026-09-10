Песков об инциденте с самолетом Зеленского в Молдове: Эфемерная угроза, которой не существовало

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что угроза самолету президента Владимира Зеленского в Кишиневе была "эфемерной".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Эфемерная угроза

Так, Песков назвал "угрозу" самолету Зеленского эфемерной, отметив, что ее не существовало.

"Это признали сами украинцы", — заявил Песков.

Кроме того, по его словам, Украина якобы продолжает прибегать к различным провокациям, пытаясь "втянуть своих западных кураторов в войну".

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Что предшествовало?

Напомним, 9 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что в самолет президента Украины Владимира Зеленского и первой леди "чуть не попали дроном" во время вылета из Молдовы в Осло. Украинский лидер направлялся на церемонию прощания с королем Норвегии Харальдом.

Отметим, что примерно во время вылета самолета Зеленского из Кишинева в Молдове действительно частично закрывали воздушное пространство из-за российского дрона, залетевшего в страну. Впрочем, о поражении в районе аэропорта Кишинева не сообщалось. Беспилотник покинул воздушное пространство Молдовы, улетев в Румынию.

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