Переговоров с РФ до завершения выборов не будет, ждем встречи с США, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в конце сентября украинская делегация сможет встретиться с представителями США в Нью-Йорке. Он также выразил надежду на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

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"Не думаю, что у нас будут переговоры до завершения парламентских "выборов" в России. Но в конце сентября у нас будет возможность встретиться с американской делегацией в Нью-Йорке. Тем временем наши команды остаются на связи. И надеюсь, что после встречи с президентом Трампом мы сможем более открыто говорить обо всем этом", — отметил Зеленский.

Украина настаивает на давлении на Россию

Что касается возможных результатов предстоящей трехсторонней встречи, президент сообщил, что партнеры поднимают вопрос об экспорте украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции, который Россия блокирует в Черном море.

А также подчеркнул, что Украина должна реагировать на такие действия России, в частности в сфере энергетики.

"Мы ответили и поступили точно так же. Мы должны реагировать, иначе Россия никогда не остановит эту войну, потому что никогда не почувствует её последствий. То же самое и с энергетикой", — добавил президент.

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Страны, с которыми обсуждали продовольственную безопасность

По словам Зеленского, в течение последнего месяца он провел важные беседы с представителями Египта, Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии и США.

"Все понимают, что блокировка поставок продовольствия для мира, для людей — это большой вызов. Не только для Украины и России, но и в глобальном масштабе", — отметил глава украинского государства.

Он подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации зависит прежде всего от позиции России. В то же время, по мнению президента, влиятельные мировые лидеры могут заставить Москву занять более конструктивную позицию.

"Все это зависит от России. Не уверен, что они способны проявить гибкость в этих вопросах. Но сильные мировые лидеры могут заставить их занять правильную позицию, даже если им это не нравится", — добавил Зеленский.

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