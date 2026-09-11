Украинцы не останутся без еды, нужно найти возможность "энергетического перемирия", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что необходимо найти возможность для "энергетического перемирия", в рамках которого Россия не будет наносить удары по украинской энергосистеме и будет обеспечена продовольственная безопасность.

Об этом он заявил во время своего выступления в рамках Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Цензор.НЕТ.

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Безопасность на море для зернового коридора

По словам президента, затягивание войны - это уже вызов не только для Украины, но и для экономики России, а также для всего мира. В качестве примера он привел блокирование продовольственного коридора в Черном море со стороны Украины и России.

"Это вызов для всех. Украинцы не останутся без еды. Цены на зерно упадут, потому что экспорт будет дорогостоящим, инфраструктура этой торговли будет сложной, логистика - ужасной. Для нас это будет очень сложно. Но, кроме Украины, в гораздо худшей ситуации окажутся другие страны, в которых просто не будет еды. Многие народы не будут иметь что есть, даже имея деньги. Это правда. Это будет Ормуз, только уже в агросфере. И это серьезная проблема. Решать этот вопрос должна не только Украина. Потому что это вызов для многих", - отметил Зеленский.

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Энергетическое перемирие

"Агропромышленность и энергетика - это два вызова, стоящих сегодня перед всем миром. И если сегодня мир невозможен, потому что один человек этого не хочет, можно решить вопрос энергетического перемирия и продовольственной безопасности. Такие решения можно принимать. Мы поднимали эти вопросы уже давно, но сейчас это очень актуально", - добавил президент.

Позиция России

10 сентября пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время разговоры о возможности энергетического перемирия с Украиной не ведутся.

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