Украинцы не останутся без еды, нужно найти возможность "энергетического перемирия", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что необходимо найти возможность для "энергетического перемирия", в рамках которого Россия не будет наносить удары по украинской энергосистеме и будет обеспечена продовольственная безопасность.
Об этом он заявил во время своего выступления в рамках Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Цензор.НЕТ.
Безопасность на море для зернового коридора
По словам президента, затягивание войны - это уже вызов не только для Украины, но и для экономики России, а также для всего мира. В качестве примера он привел блокирование продовольственного коридора в Черном море со стороны Украины и России.
"Это вызов для всех. Украинцы не останутся без еды. Цены на зерно упадут, потому что экспорт будет дорогостоящим, инфраструктура этой торговли будет сложной, логистика - ужасной. Для нас это будет очень сложно. Но, кроме Украины, в гораздо худшей ситуации окажутся другие страны, в которых просто не будет еды. Многие народы не будут иметь что есть, даже имея деньги. Это правда. Это будет Ормуз, только уже в агросфере. И это серьезная проблема. Решать этот вопрос должна не только Украина. Потому что это вызов для многих", - отметил Зеленский.
Энергетическое перемирие
"Агропромышленность и энергетика - это два вызова, стоящих сегодня перед всем миром. И если сегодня мир невозможен, потому что один человек этого не хочет, можно решить вопрос энергетического перемирия и продовольственной безопасности. Такие решения можно принимать. Мы поднимали эти вопросы уже давно, но сейчас это очень актуально", - добавил президент.
Позиция России
- 10 сентября пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время разговоры о возможности энергетического перемирия с Украиной не ведутся.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
****** ЗЕЛЕНЕ МУДІЛА. МНЕ ***** НА КРАЇНИ ДЕ НЕ БУДЕ ЇЖИ, ХАЙ ВОНИ ТАМ ВСІ ЗДОХНУТЬ НА ***. ДУМАЙ ПРО УКРАЇНУ, ПАТОРОЧ ******