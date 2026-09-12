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Новости Удары по энергетике
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Украина значительно лучше готова к атакам этой зимы, чем в прошлом году: у нас есть план А, В и С, - Корецкий

Корецкий о подготовке к зиме

Украина извлекла уроки из прошлой зимы и в этом году значительно лучше подготовлена к российским атакам на энергетическую инфраструктуру.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

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Мы должны достойно пережить эту зиму

"Зима — главный вызов, и мы к нему готовимся. Ускоряем работу по планам обеспечения устойчивости: защищаем энергетическую инфраструктуру, готовим децентрализованные решения для жизнеобеспечения критически важных объектов", — отметил Корецкий

По его словам, уроки прошлой зимы извлечены — мы значительно лучше подготовлены к атакам, чем год назад.

"У нас есть план А, В и С — включая самый худший из возможных сценариев. Другого варианта, кроме как достойно пережить эту зиму, нет", — подчеркнул премьер.

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Что предшествовало

  • Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что необходимо найти возможность для "энергетического перемирия", в рамках которого Россия не будет наносить удары по украинской энергосистеме и будет обеспечена продовольственная безопасность.
  • В то же время накануне пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время разговоры о возможности энергетического перемирия с Украиной не ведутся.

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зима (191) энергетика (3666) Корецкий Сергей (102)
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Топ комментарии
+10
п*здець!

як киянин з багатоповерхівки, прошу лише:
- воду. холодну звісно, бо про гарячу то таке.
- світло, хочаб за графіком.

виживимо, переможемо, розберемось, хто кому рабіновіч!!!
висіти тобі, зелений дегенерат корецький поряд з тими хто не встигне з'їбатися догори дригом, під аркою дружби народав!!!
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12.09.2026 21:42 Ответить
+9
"Маємо план А, В і С - включно з найгіршим можливим сценарієм. Іншого варіанта, крім пройти цю зиму достойно, немає", - наголосив прем'єр.

Достойно - це мається на увазі з теплом чи з високо піднятою головою?
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12.09.2026 21:41 Ответить
+9
Вони мають план А, В і С і ще 23 букви латинського алфавіту, але сьогоднішні атаки показали що Зєлупанарій живе в паралельній реальності.
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12.09.2026 21:50 Ответить

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