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Украина значительно лучше готова к атакам этой зимы, чем в прошлом году: у нас есть план А, В и С, - Корецкий
Украина извлекла уроки из прошлой зимы и в этом году значительно лучше подготовлена к российским атакам на энергетическую инфраструктуру.
Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.
Мы должны достойно пережить эту зиму
"Зима — главный вызов, и мы к нему готовимся. Ускоряем работу по планам обеспечения устойчивости: защищаем энергетическую инфраструктуру, готовим децентрализованные решения для жизнеобеспечения критически важных объектов", — отметил Корецкий
По его словам, уроки прошлой зимы извлечены — мы значительно лучше подготовлены к атакам, чем год назад.
"У нас есть план А, В и С — включая самый худший из возможных сценариев. Другого варианта, кроме как достойно пережить эту зиму, нет", — подчеркнул премьер.
Что предшествовало
- Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что необходимо найти возможность для "энергетического перемирия", в рамках которого Россия не будет наносить удары по украинской энергосистеме и будет обеспечена продовольственная безопасность.
- В то же время накануне пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время разговоры о возможности энергетического перемирия с Украиной не ведутся.
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як киянин з багатоповерхівки, прошу лише:
- воду. холодну звісно, бо про гарячу то таке.
- світло, хочаб за графіком.
виживимо, переможемо, розберемось, хто кому рабіновіч!!!
висіти тобі, зелений дегенерат корецький поряд з тими хто не встигне з'їбатися догори дригом, під аркою дружби народав!!!
Достойно - це мається на увазі з теплом чи з високо піднятою головою?