Украина значительно лучше готова к атакам этой зимы, чем в прошлом году: у нас есть план А, В и С, - Корецкий

Украина извлекла уроки из прошлой зимы и в этом году значительно лучше подготовлена к российским атакам на энергетическую инфраструктуру.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

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Мы должны достойно пережить эту зиму

"Зима — главный вызов, и мы к нему готовимся. Ускоряем работу по планам обеспечения устойчивости: защищаем энергетическую инфраструктуру, готовим децентрализованные решения для жизнеобеспечения критически важных объектов", — отметил Корецкий

По его словам, уроки прошлой зимы извлечены — мы значительно лучше подготовлены к атакам, чем год назад.

"У нас есть план А, В и С — включая самый худший из возможных сценариев. Другого варианта, кроме как достойно пережить эту зиму, нет", — подчеркнул премьер.

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Что предшествовало