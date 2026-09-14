Україна та Росія домовилися не бити по енергооб’єктах одна одної, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нібито погодилася не завдавати ударів по російських енергооб'єктах, а Росія — по українських.

Про це він написав у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Трампа

За словами американського президента, між Києвом та Москвою є відповідна домовленість про відмову від атак на енергетичну інфраструктуру.

"Україна погодилася не бити по російських енергетичних цілях. Росія погодилася зробити те саме! Зростання світових цін на дизельне пальне здебільшого спричинене війною між Росією та Україною, а не Іраном", — заявив Трамп.

Водночас в Україні та Росія наразі не підтверджували інформацію про наявність таких домовленостей.

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Що передувало?

Напередодні Трамп заявив, що Україна має припинити свої удари по російській енергетиці, бо це, мовляв, призводить до дефіциту дизельного пального.

Міністр фінансів США Скот Бессент назвав удари України по російських НПЗ однією з причин енергетичного шоку у світі.

Успішні удари Сил оборони України по нафтовій інфраструктурі країни-агресора спричинили масштабний дефіцит палива на більшій частині території Росії. Пальне продають росіянам з обмеженнями.

Раніше повідомлялося, що на тлі дефіциту палива уряд Росії продовжив обмеження на експорт бензину з країни до кінця 2026 року.

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