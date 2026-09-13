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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Трамп закликав Зеленського припинити удари по НПЗ у Росії: "Спричиняє дефіцит дизельного пального". ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп закликав президента України припинити удари по нафтопереробних заводах у Росії. За його словами, ці атаки спричиняють дефіцит дизельного пального.

Про це глава Білого дому сказав на полях турніру Irish Open в Ірландії, який проходить в його клубі Doonbeg, передає Цензор.НЕТ.

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"Зеленський має зробити одну річ. Він повинен припинити виводити з ладу об'єкти з виробництва дизельного пального в Росії. Він спричиняє дефіцит дизельного пального. Це відбувається не через Близький Схід. Це відбувається через те, що зараз відбувається між Росією та Україною... Тому ми поговорили про це з паном Зеленським. Є безліч інших цілей. Не атакуйте дизельне пальне, тому що це завдає шкоди всьому світу. Ми не хочемо, щоб він атакував дизельне пальне", - заявив американський лідер.

Читайте також: Удари України по НПЗ в Росії є однією з причин енергетичного шоку в світі, - Бессент

Що передувало

  • Нагадаємо, що напередодні міністр фінансів США Скот Бессент назвав удари України по російських НПЗ однією з причин енергетичного шоку у світі.
  • Успішні удари Сил оборони України по нафтовій інфраструктурі країни-агресора спричинили масштабний дефіцит палива на більшій частині території Росії. Пальне продають росіянам з обмеженнями.
  • Раніше повідомлялося, що на тлі дефіциту палива уряд Росії продовжив обмеження на експорт бензину з країни до кінця 2026 року.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26968) НПЗ (829) атака (2078) Трамп Дональд (8211)
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Топ коментарі
+45
Зашибісь ! Тобто не війна цього ******* з Іраном спричинили дефіцит нафти а удари України ? Шоб ти **** здох .
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13.09.2026 17:22 Відповісти
+43
він не дурень. він мразь
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13.09.2026 17:28 Відповісти
+42
Рижий дурень.
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13.09.2026 17:18 Відповісти

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