Трамп закликав Зеленського припинити удари по НПЗ у Росії: "Спричиняє дефіцит дизельного пального". ВIДЕО
Президент США Дональд Трамп закликав президента України припинити удари по нафтопереробних заводах у Росії. За його словами, ці атаки спричиняють дефіцит дизельного пального.
Про це глава Білого дому сказав на полях турніру Irish Open в Ірландії, який проходить в його клубі Doonbeg, передає Цензор.НЕТ.
"Зеленський має зробити одну річ. Він повинен припинити виводити з ладу об'єкти з виробництва дизельного пального в Росії. Він спричиняє дефіцит дизельного пального. Це відбувається не через Близький Схід. Це відбувається через те, що зараз відбувається між Росією та Україною... Тому ми поговорили про це з паном Зеленським. Є безліч інших цілей. Не атакуйте дизельне пальне, тому що це завдає шкоди всьому світу. Ми не хочемо, щоб він атакував дизельне пальне", - заявив американський лідер.
Що передувало
- Нагадаємо, що напередодні міністр фінансів США Скот Бессент назвав удари України по російських НПЗ однією з причин енергетичного шоку у світі.
- Успішні удари Сил оборони України по нафтовій інфраструктурі країни-агресора спричинили масштабний дефіцит палива на більшій частині території Росії. Пальне продають росіянам з обмеженнями.
- Раніше повідомлялося, що на тлі дефіциту палива уряд Росії продовжив обмеження на експорт бензину з країни до кінця 2026 року.
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