Трамп призвал Зеленского прекратить удары по НПЗ в России: "Это вызывает дефицит дизтоплива". ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России. По его словам, эти атаки приводят к дефициту дизельного топлива.

Об этом глава Белого дома заявил в кулуарах турнира Irish Open в Ирландии, который проходит в его клубе Doonbeg, передает Цензор.НЕТ.

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"Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить выводить из строя объекты по производству дизельного топлива в России. Это приводит к дефициту дизельного топлива. Это происходит не из-за Ближнего Востока. Это происходит из-за того, что сейчас происходит между Россией и Украиной... Поэтому мы поговорили об этом с господином Зеленским. Есть множество других целей. Не атакуйте дизельное топливо, потому что это наносит вред всему миру. Мы не хотим, чтобы он атаковал дизельное топливо, — заявил американский лидер.

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Что предшествовало

Напомним, что накануне министр финансов США Скотт Бессент назвал удары Украины по российским НПЗ одной из причин энергетического шока в мире.

Успешные удары Сил обороны Украины по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора привели к масштабному дефициту топлива на большей части территории России. Топливо продают россиянам с ограничениями.

Ранее сообщалось, что на фоне дефицита топлива правительство России продлило ограничения на экспорт бензина из страны до конца 2026 года.

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