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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Трамп призвал Зеленского прекратить удары по НПЗ в России: "Это вызывает дефицит дизтоплива". ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России. По его словам, эти атаки приводят к дефициту дизельного топлива.

Об этом глава Белого дома заявил в кулуарах турнира Irish Open в Ирландии, который проходит в его клубе Doonbeg, передает Цензор.НЕТ.

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"Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить выводить из строя объекты по производству дизельного топлива в России. Это приводит к дефициту дизельного топлива. Это происходит не из-за Ближнего Востока. Это происходит из-за того, что сейчас происходит между Россией и Украиной... Поэтому мы поговорили об этом с господином Зеленским. Есть множество других целей. Не атакуйте дизельное топливо, потому что это наносит вред всему миру. Мы не хотим, чтобы он атаковал дизельное топливо, — заявил американский лидер.

Читайте также: Удары Украины по НПЗ в России являются одной из причин энергетического шока в мире, - Бессент

Что предшествовало

  • Напомним, что накануне министр финансов США Скотт Бессент назвал удары Украины по российским НПЗ одной из причин энергетического шока в мире.
  • Успешные удары Сил обороны Украины по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора привели к масштабному дефициту топлива на большей части территории России. Топливо продают россиянам с ограничениями.
  • Ранее сообщалось, что на фоне дефицита топлива правительство России продлило ограничения на экспорт бензина из страны до конца 2026 года.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25814) НПЗ (693) атака (2072) Трамп Дональд (8171)
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Топ комментарии
+28
Зашибісь ! Тобто не війна цього ******* з Іраном спричинили дефіцит нафти а удари України ? Шоб ти **** здох .
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13.09.2026 17:22 Ответить
+27
Рижий дурень.
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13.09.2026 17:18 Ответить
+24
Тоб то, не його безглузда та бездарна війна з Іраном а наши удари по НПЗ Мордора.
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13.09.2026 17:21 Ответить

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