Трамп предсказал окончание войны с Ираном и резкое падение цен на бензин

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает завершения войны с Ираном уже в этом году и прогнозирует резкое снижение цен на бензин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил журналистам во время визита в Ирландию, передает The Times of Israel.

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Трамп прогнозирует завершение войны с Ираном

По словам главы Белого дома, война с Ираном может завершиться после промежуточных выборов в США в ноябре или даже раньше.

Трамп также заявил, что ожидает резкого падения цен на бензин.

"Бензин упадет как камень", — заявил американский лидер.

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Трамп утверждает, что Иран якобы очень хочет заключить соглашение с США и постоянно звонит. В то же время он отметил, что согласится только на "правильное" соглашение.

Комментируя запланированную в Омане встречу Ирана и стран Персидского залива по ситуации вокруг Ормузского пролива, президент США заявил, что его это не волнует.

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Ранее Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского "прекратить наносить удары по дизельному топливу в России". По его словам, такие удары якобы вызывают дефицит на рынке.

"Пусть он атакует цели, но не дизельное топливо", — сказал Трамп.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, в свою очередь, выразил несогласие с мнением Трампа о том, что удары Украины по российским объектам дизельного топлива приводят к его дефициту.

Об этом польский министр заявил во время совместной пресс-конференции с главой украинской дипломатии Андреем Сибигой в Киеве.