МАГАТЭ зафиксировало активность на ядерном объекте Ирана

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о строительной активности на горе Пикекс в Иране. В этом укрепленном районе Тегеран может заниматься обогащением урана.

Об этом говорится в материале Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

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Гросси сообщил об активности возле туннельного комплекса

Инспекторы МАГАТЭ не проводили осмотр внутри туннельного комплекса. В то же время спутниковые снимки показали новую активность на объекте, расположенном недалеко от главного завода по обогащению урана к югу от Тегерана.

"Есть определенные признаки активности вокруг этой строительной площадки", — отметил Гросси.

В то же время он подчеркнул, что МАГАТЭ не располагает конкретной информацией о том, какие именно работы проводятся на объекте.

Заявление Гросси прозвучало после решения Совета управляющих МАГАТЭ передать ядерный вопрос Ирана в Совет Безопасности ООН. Инспекторы агентства не смогли подтвердить состояние или место хранения запасов урана, близких к уровню, необходимому для создания ядерного оружия.

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США и Израиль требуют прекратить обогащение урана

Президент США Дональд Трамп также заявил об активности на Пикексе. По его словам, Ирану не стоит "играть", поскольку США в таком случае нанесут очень сильный удар.

Объект Пикакс расположен в горах Загрос, примерно в 220 км к югу от Тегерана. Его начали строить после атаки на иранский цех по производству центрифуг шесть лет назад.

По словам Гросси, после той атаки Иран заявил о намерении перенести все в туннели внутри горы, чтобы защитить объект.

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Израиль и США требуют, чтобы Иран закрыл свою программу по центрифугам и прекратил обогащение урана. Центрифуги используются для разделения изотопов урана — это ключевая технология производства ядерного топлива.

Решение Совета управляющих МАГАТЭ, принятое в среду, может открыть возможность для новых ударов по иранским ядерным объектам. Трамп неоднократно заявлял, что предотвращение создания Ираном ядерного оружия является причиной войны с Исламской Республикой.

В Иране на этой неделе предупредили западные страны о недопустимости превращения МАГАТЭ в инструмент войны. Представитель Тегерана заявил, что атаки Израиля и США в июне 2025 года стали доказательством скрытых намерений сторонников соответствующего решения.

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Отдельно Гросси выразил обеспокоенность в связи с растущим числом стран, рассматривающих возможность приобретения и использования ядерного оружия. По его словам, это связано с ростом числа конфликтов и войн.

Ранее МАГАТЭ заявило, что на данный момент нет подтверждений разработки Ираном ядерного оружия. В то же время вопрос об исключительно мирном характере его ядерной программы остается нерешенным.

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