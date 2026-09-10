Три из пяти иранских танкеров, пораженных США, принадлежали к теневому флоту РФ, - Власюк

Три из пяти танкеров, пораженных военными США 8 сентября, были связаны с российским теневым флотом и перевозили российскую нефть.

Об этом заявил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Из пяти танкеров, которые 8 сентября были поражены военными США, три имеют непосредственную связь с российским теневым флотом — это Kaviz, Charminar и Riesco. Эти танкеры перевозили российскую нефть, заходили в российские порты и использовались для работы в условиях санкций", — отметил он.

Kaviz ходил в Усть-Лугу и Новороссийск, перевозил российскую нефть и имел практику отключения системы слежения AIS. Судно было связано с Fractal Marine DMCC — компанией, которую называют одним из ключевых операторов российского теневого флота в первые годы после введения нефтяных санкций.

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Судно Charminar, по данным Власюка, заходило в Усть-Лугу, Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург. После введения Великобританией санкций против Fractal Marine связанные с ней суда начали переводить на других менеджеров, но сами операции с российской нефтью продолжились.

Charminar связан с судоходной империей, контролируемой иранским нефтяным магнатом Мохаммедом Хоссейном Шамхани, которая одновременно работает с иранской и российской нефтью.

Танкер Riesco перевозил как российскую, так и иранскую нефть, в частности, посредством перегрузки с другими танкерами, подпадающими под санкции.

Все три судна находятся под санкциями Украины и США, а Kaviz — еще и под санкциями ЕС, Великобритании, Канады и Швейцарии.

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