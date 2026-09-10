Три з п’яти іранських танкерів, уражених США, належали до тіньового флоту РФ, - Власюк

Три з п’яти танкерів, уражених військовими США 8 вересня, були пов’язані з російським тіньовим флотом та перевозили російську нафту.

Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Із п’яти танкерів, які 8 вересня уразили військові США, три мають безпосередній зв’язок із російським тіньовим флотом - це Kaviz, Charminar і Riesco. Ці танкери перевозили російську нафту, заходили в російські порти й використовувалися для роботи в умовах санкцій", - зазначив він.

Kaviz ходив в Усть-Лугу та Новоросійськ, перевозив російську нафту і мав практику вимкнення системи відстеження AIS. Судно було пов’язане з Fractal Marine DMCC - компанією, яку називають одним із ключових операторів російського тіньового флоту у перші роки після запровадження нафтових санкцій.

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Судно Charminar, за даними Власюка, заходило до Усть-Луги, Приморська, Висоцька, Санкт-Петербурга. Після санкцій Великої Британії проти Fractal Marine пов’язані з нею судна почали переводити на інших менеджерів, але самі операції з російською нафтою продовжилися.

Charminar пов’язаний із судноплавною імперією, контрольованої іранським нафтовим магнатом Мохаммедом Хоссейном Шамхані, яка одночасно працює з іранською та російською нафтою.

Танкер Riesco перевозив і російську, і іранську нафту, зокрема через перевалки з іншими підсанкційними танкерами.

Всі три судна перебувають під санкціями України та США, а Kaviz - ще й під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади та Швейцарії.

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