МАГАТЕ зафіксувало активність на ядерному об’єкті Ірану

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про будівельну активність на горі Пікекс в Ірані. У цьому укріпленому районі Тегеран може збагачувати уран.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Гроссі повідомив про активність біля тунельного комплексу

Інспектори МАГАТЕ не проводили огляд усередині тунельного комплексу. Водночас супутникові знімки показали новий рух на об’єкті, розташованому неподалік головного заводу зі збагачення урану на південь від Тегерана.

"Є певні ознаки руху довкола цього будівельного майданчика", – зазначив Гроссі.

Водночас він наголосив, що МАГАТЕ не має конкретної інформації про те, які саме роботи проводяться на об’єкті.

Заява Гроссі пролунала після рішення Ради керуючих МАГАТЕ передати ядерне питання Ірану до Ради Безпеки ООН. Інспектори агентства не змогли підтвердити стан або місце зберігання запасів урану, близьких до рівня, необхідного для створення ядерної зброї.

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США та Ізраїль вимагають припинити збагачення урану

Президент США Дональд Трамп також заявив про активність на Пікекс. За його словами, Ірану не варто "гратися", оскільки США в такому разі завдадуть дуже сильного удару.

Об’єкт Пікекс розташований у горах Загрос, приблизно за 220 км на південь від Тегерана. Його почали будувати після атаки на іранський цех із виробництва центрифуг шість років тому.

За словами Гроссі, після тієї атаки Іран заявив про намір перенести все у тунелі всередині гори, щоб захистити об’єкт.

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Ізраїль та США вимагають, щоб Іран закрив свою програму центрифуг та припинив збагачення урану. Центрифуги використовують для розділення ізотопів урану – це ключова технологія виробництва ядерного палива.

Рішення Ради керуючих МАГАТЕ, ухвалене в середу, може відкрити можливість для нових ударів по іранських ядерних об’єктах. Трамп неодноразово заявляв, що запобігання створенню Іраном ядерної зброї є причиною війни з Ісламською Республікою.

В Ірані цього тижня застерегли західні країни від перетворення МАГАТЕ на інструмент війни. Представник Тегерана заявив, що атаки Ізраїлю та США у червні 2025 року стали доказом прихованих намірів прихильників відповідного рішення.

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Окремо Гроссі висловив занепокоєння через дедалі більшу кількість країн, які розглядають можливість придбання та використання ядерної зброї. За його словами, це пов’язано зі зростанням кількості конфліктів і воєн.

Раніше МАГАТЕ заявило, що наразі немає підтверджень розробки Іраном ядерної зброї. Водночас питання про виключно мирний характер його ядерної програми залишається невирішеним.

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