Ізраїль заявив, що Іран не зупинив ядерні центрифуги під горою Пікакс
Ізраїль вважає, що Іран продовжує збагачувати уран під горою Пікакс, де можуть бути розміщені ядерні центрифуги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Jerusalem Post.
Що відомо про об’єкт під горою
За словами співрозмовника видання, під горою розташовані центрифуги, які використовуються для збагачення урану.
"Під цією горою є центрифуги, і зараз там здійснюється збагачення урану", – зазначило джерело.
Також в Ізраїлі не вірять, що ядерна програма Ірану повністю знищена. Там заявляють про готовність перешкоджати будь-яким спробам Тегерана відновити ядерну програму або ракетний арсенал.
Переговори і позиції сторін
У вівторок президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провели зустріч. Серед тем було протистояння з Іраном.
За даними Axios, сторони обговорювали кілька варіантів дій. Йшлося про можливість укладення угоди з Тегераном, підтримання морської блокади разом із посиленням санкцій, а також відновлення і посилення ударів по Ірану.
За словами джерела порталу, Нетаньягу скептично оцінює можливість досягнення угоди з Іраном.
Того ж дня корпус вартових ісламської революції здійснив запуск кількох балістичних ракет із території Ірану в межах спроби раптового удару по американських силах у регіоні.
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив про готовність знищити іранський ядерний об'єкт, розташований під горою Пікакс, якщо сторонам не вдасться укласти мирну угоду.
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іранціКСІР стати "класними хлопцями" для Трампа?
Ізраїль дуже хитрий...