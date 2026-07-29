Израиль заявил, что Иран не остановил ядерные центрифуги под горой Пикакс
Израиль считает, что Иран продолжает обогащать уран под горой Пикакс, где, возможно, размещены ядерные центрифуги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Jerusalem Post.
Что известно об объекте под горой
По словам собеседника издания, под горой расположены центрифуги, которые используются для обогащения урана.
"Под этой горой находятся центрифуги, и сейчас там ведется обогащение урана", — отметил источник.
Также в Израиле не верят, что ядерная программа Ирана полностью уничтожена. Там заявляют о готовности препятствовать любым попыткам Тегерана возобновить ядерную программу или ракетный арсенал.
Переговоры и позиции сторон
Во вторник президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели встречу. Среди тем обсуждения было противостояние с Ираном.
По данным Axios, стороны обсуждали несколько вариантов действий. Речь шла о возможности заключения соглашения с Тегераном, поддержании морской блокады наряду с ужесточением санкций, а также возобновлении и усилении ударов по Ирану.
По словам источника портала, Нетаньяху скептически оценивает возможность достижения соглашения с Ираном.
В тот же день Корпус стражей исламской революции осуществил запуск нескольких баллистических ракет с территории Ирана в рамках попытки нанести внезапный удар по американским силам в регионе.
- Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности уничтожить иранский ядерный объект, расположенный под горой Пикакс, если сторонам не удастся заключить мирное соглашение.
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Ізраїль дуже хитрий...