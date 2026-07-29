Иран запустил баллистические ракеты по американской базе на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции произвел запуск нескольких баллистических ракет с территории Ирана в рамках попытки нанести внезапный удар по американским войскам в регионе.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США, пишет Цензор.НЕТ.

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Иран запустил ракеты по американским базам

По данным CENTCOM, Тегеран запустил баллистические ракеты по американской базе в Иордании. Ракеты были перехвачены.

Это первая ракетная атака на американскую базу на Ближнем Востоке с тех пор, как 24 июля Дональд Трамп принял решение прекратить удары по Ирану.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности уничтожить иранский ядерный объект, расположенный под горой Пикакс, если сторонам не удастся заключить мирное соглашение.

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