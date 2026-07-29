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Новости Иран атаковал базы США
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Иран запустил баллистические ракеты по американской базе на Ближнем Востоке

Иран запустил ракеты по Иордании

Корпус стражей исламской революции произвел запуск нескольких баллистических ракет с территории Ирана в рамках попытки нанести внезапный удар по американским войскам в регионе.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США, пишет Цензор.НЕТ.

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Иран запустил ракеты по американским базам 

По данным CENTCOM, Тегеран запустил баллистические ракеты по американской базе в Иордании. Ракеты были перехвачены.

Это первая ракетная атака на американскую базу на Ближнем Востоке с тех пор, как 24 июля Дональд Трамп принял решение прекратить удары по Ирану.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности уничтожить иранский ядерный объект, расположенный под горой Пикакс, если сторонам не удастся заключить мирное соглашение.

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Автор: 

Иордания (41) Иран (3111) обстрел (34588) США (30249)
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Топ комментарии
+4
В свій час США також приложилися до створення збройних сил Ірану.
У першій половині 1970-х років американський виробник Grumman опинився на межі банкрутства через високу вартість розробки літака F-14. Величезний контракт із шахським Іраном на суму близько 2 мільярдів доларів фактично врятував програму F-14.
Іран став єдиною іноземною державою, якій США погодилися продати свій ************* на той час літак. Разом із винищувачами Тегеран отримав унікальні далекобійні ракети AIM-54 *******.
Іран замовив 80 літаків, але встиг отримати 79 винищувачів F-14 Tomcat. Остання, 80-та одиниця, була затримана США через Ісламську революцію 1979 року і так і не була відправлена.
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29.07.2026 04:53 Ответить
+4
Після повалення шаха та початку ірано-іракської війни (1980-1988) ці літаки стали головною силою Повітряних сил Ірану. За іранськими даними, саме на F-14 місцеві пілоти збили понад 130-160 іракських літаків радянського та французького виробництва.
Багато років Іран підтримував ці винищувачі у боєздатному стані завдяки контрабанді та створенню власних деталей (копій). Щоб запчастини не потрапляли до Ірану, США у 2006 році після зняття F-14 з озброєння наказали буквально утилізувати в шредерах усі свої списані літаки.
Вже нещодавно, у березні 2026 року, залишки іранського флоту F-14 на авіабазі в Ісфахані зазнали масштабних авіаударів, що фактично завершило бойову історію цих легендарних «Томкетів».
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29.07.2026 04:57 Ответить
+3
Московіти ******, допомогли створити таку зброю хамейні за 26 років, щоб вона убивала Американців!!
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29.07.2026 01:50 Ответить

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