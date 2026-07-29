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Иран запустил баллистические ракеты по американской базе на Ближнем Востоке
Корпус стражей исламской революции произвел запуск нескольких баллистических ракет с территории Ирана в рамках попытки нанести внезапный удар по американским войскам в регионе.
Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США, пишет Цензор.НЕТ.
Иран запустил ракеты по американским базам
По данным CENTCOM, Тегеран запустил баллистические ракеты по американской базе в Иордании. Ракеты были перехвачены.
Это первая ракетная атака на американскую базу на Ближнем Востоке с тех пор, как 24 июля Дональд Трамп принял решение прекратить удары по Ирану.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности уничтожить иранский ядерный объект, расположенный под горой Пикакс, если сторонам не удастся заключить мирное соглашение.
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У першій половині 1970-х років американський виробник Grumman опинився на межі банкрутства через високу вартість розробки літака F-14. Величезний контракт із шахським Іраном на суму близько 2 мільярдів доларів фактично врятував програму F-14.
Іран став єдиною іноземною державою, якій США погодилися продати свій ************* на той час літак. Разом із винищувачами Тегеран отримав унікальні далекобійні ракети AIM-54 *******.
Іран замовив 80 літаків, але встиг отримати 79 винищувачів F-14 Tomcat. Остання, 80-та одиниця, була затримана США через Ісламську революцію 1979 року і так і не була відправлена.
Багато років Іран підтримував ці винищувачі у боєздатному стані завдяки контрабанді та створенню власних деталей (копій). Щоб запчастини не потрапляли до Ірану, США у 2006 році після зняття F-14 з озброєння наказали буквально утилізувати в шредерах усі свої списані літаки.
Вже нещодавно, у березні 2026 року, залишки іранського флоту F-14 на авіабазі в Ісфахані зазнали масштабних авіаударів, що фактично завершило бойову історію цих легендарних «Томкетів».