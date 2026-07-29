Іран запустив балістичні ракети по американській базі на Близькому Сході

Корпус вартових ісламської революції здійснив запуск кількох балістичних ракет із території Ірану в межах спроби раптового удару по американських силах у регіоні.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США, пише Цензор.НЕТ.

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Іран запустив ракети по американських базах

За даними CENTCOM, Тегеран запустив балістичні ракети по американській базі в Йорданії. Ракети були перехоплені.

Це перша ракетна атака на американську базу на Близькому Сході з того часу, як 24 липня Дональд Трамп ухвалив рішення припинити удари по Ірану.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про готовність знищити іранський ядерний об'єкт, розташований під горою Пікакс, якщо сторонам не вдасться укласти мирну угоду.

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