Трамп пригрозил Ирану ударами после атаки на военных США в Иордании

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ответными мерами после попытки ракетного удара по американским войскам в Иордании в ночь на 29 июля.

Об этом говорится в его заявлении в эфире Fox News, о котором пишет Цензор.НЕТ.

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Ракеты и минуты на реакцию: что произошло ночью

По словам Трампа, у американских военных было всего несколько минут, чтобы отреагировать на внезапную атаку. Им удалось сбить ракеты ещё до того, как те достигли целей.

Президент США заявил, что ответ на такие действия будет жестким.

"Мы их чертовски побьем… Мы будем их жестко бить. Им достанется", — заявил Трамп.

29 июля американские военные сообщили, что Иран пытался нанести неожиданный удар по силам США на Ближнем Востоке.

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Удары в ответ и варианты развития событий

После атаки Центральное командование Вооруженных сил США совместно с Вооруженными силами Саудовской Аравии нанесли точные удары в Ираке по группировкам, связанным с Ираном.

Ранее Трамп заявлял, что решил приостановить удары США по Ирану, чтобы дать шанс переговорам.

Это первая ракетная атака на американскую базу на Ближнем Востоке с тех пор, как 24 июля Дональд Трамп принял решение прекратить удары по Ирану.

К слову, президент США Дональд Трамп заявил о готовности уничтожить иранский ядерный объект, расположенный под горой Пикакс, если сторонам не удастся заключить мирное соглашение.

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