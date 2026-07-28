Треть американцев поддерживает войну с Ираном, а большинство не понимает целей Трампа - опрос

Лишь треть граждан США поддерживает войну против Ирана. Это самый низкий показатель за пять месяцев с начала конфликта.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

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Согласно исследованию, 69% американцев, в том числе 40% республиканцев, отметили, что Дональд Трамп не дал четких объяснений относительно целей военного участия США в Иране.

За время конфликта американский президент озвучивал различные цели: от помощи иранцам в свержении режима и уничтожении баллистического потенциала страны до недопущения получения Тегераном ядерного оружия.

Уровень одобрения военных действий остается ниже 40% с того момента, как США и Израиль нанесли первые удары 28 февраля.

Накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре, опрос показал, что независимые избиратели в настоящее время отдают предпочтение кандидатам от Демократической партии, а также больше доверяют демократам в вопросах экономики.

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