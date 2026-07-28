Третина американців підтримує війну з Іраном, а більшість не розуміє цілей Трампа, - опитування

Лише третина громадян США підтримує війну проти Ірану. Це найнижчий показник за п’ять місяців від початку конфлікту.

Про це свідчать результати опитування Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Згідно з дослідженням, 69% американців, зокрема 40% республіканців, зазначили, що Дональд Трамп не дав чітких пояснень щодо мети військової участі США в Ірані.

За час конфлікту американський президент озвучував різні цілі: від допомоги іранцям у поваленні режиму та знищення балістичного потенціалу країни до недопущення здобуття Тегераном ядерної зброї.

Рівень схвалення військових дій залишається нижчим за 40% із моменту, коли США та Ізраїль завдали перших ударів 28 лютого.

Напередодні проміжних виборів до Конгресу, що відбудуться в листопаді, опитування показало, що незалежні виборці наразі віддають перевагу кандидатам від Демократичної партії, а також більше довіряють демократам у питаннях економіки.

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