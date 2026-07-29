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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп пригрозив Ірану ударами після атаки на військових США в Йорданії

Трамп пообіцяв жорстку відповідь Тегерану після інциденту

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану відповіддю після спроби ракетного удару по американських військах у Йорданії в ніч проти 29 липня.

Про це йдеться в його заяві в ефірі Fox News, про яку пише Цензор.НЕТ.

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Ракети та хвилини на реакцію: що сталося вночі

За словами Трампа, американські військові мали лише кілька хвилин, щоб відреагувати на раптову атаку. Вони змогли збити ракети ще до того, як ті досягли цілей.

Президент США заявив, що відповідь на такі дії буде жорсткою.

"Ми їх до біса поб'ємо… Ми будемо їх жорстко бити. Їм дістанеться", – заявив Трамп.

29 липня американські військові повідомили, що Іран намагався завдати несподіваного удару по силах США на Близькому Сході.

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Удари у відповідь і варіанти розвитку подій

Після атаки Центральне командування Збройних сил США разом із Збройними силами Саудівської Аравії завдали точних ударів в Іраку по угрупованнях, пов’язаних з Іраном.

Раніше Трамп заявляв, що вирішив призупинити удари США по Ірану, щоб дати шанс переговорам.

Це перша ракетна атака на американську базу на Близькому Сході з того часу, як 24 липня Дональд Трамп ухвалив рішення припинити удари по Ірану.

  • До слова, президент США Дональд Трамп заявив про готовність знищити іранський ядерний об'єкт, розташований під горою Пікакс, якщо сторонам не вдасться укласти мирну угоду.

Читайте також: Третина американців підтримує війну з Іраном, а більшість не розуміє цілей Трампа, - опитування

Автор: 

Йорданія (28) Іран (3158) Близький Схід (306) Трамп Дональд (8088)
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Топ коментарі
+3
Пригрозили
Пообіцяли
Закликають...
Тху, нато-куколдята
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29.07.2026 19:24 Відповісти
+3
Трампон зробив з америки посміховисько.
"Ми їх до біса поб'ємо… Ми будемо їх жорстко бити. Їм дістанеться", - заявив Трамп.І тупнув ніжкою.А рушникоголові аж присіли від страху.
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29.07.2026 19:31 Відповісти
+2
ти не погрожуй. а роби.
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29.07.2026 19:25 Відповісти

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