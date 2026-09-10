Трамп очікує, що Іран припинить війну після виборів у США

Президент США Дональд Трамп вважає, що Іран може припинити воєнні дії після проміжних виборів до Конгресу США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам дорогою на з’їзд Республіканської партії у Далласі, штат Техас, передає CNN.

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Трамп вважає Іран близьким до краху

За словами Трампа, Тегеран хоче домогтися обрання слабшого складу Конгресу, який дозволить Ірану продовжити свої дії та створити ядерну зброю.

Водночас американський президент вважає, що Іран перебуває на межі краху. На його думку, після виборів країна може негайно прагнути припинити конфлікт.

"Вони більше не можуть протриматися", – заявив Трамп.

Це не перша подібна заява американського президента. На початку вересня Трамп вже заявляв, що війна США з Іраном не триватиме довго.

У контексті війни Росії з Україною очільник Білого дому висловився, що "Путін прагне укласти мир з Україною. Добре було б, якби Зеленський теж цього хотів".

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