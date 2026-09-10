УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10594 відвідувача онлайн
Новини Операція США проти Ірану
404 12

Трамп очікує, що Іран припинить війну після виборів у США

Трамп зробив заяву про війну Ірану

Президент США Дональд Трамп вважає, що Іран може припинити воєнні дії після проміжних виборів до Конгресу США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам дорогою на з’їзд Республіканської партії у Далласі, штат Техас, передає CNN.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Трамп вважає Іран близьким до краху

За словами Трампа, Тегеран хоче домогтися обрання слабшого складу Конгресу, який дозволить Ірану продовжити свої дії та створити ядерну зброю.

Водночас американський президент вважає, що Іран перебуває на межі краху. На його думку, після виборів країна може негайно прагнути припинити конфлікт.

"Вони більше не можуть протриматися", – заявив Трамп.

Це не перша подібна заява американського президента. На початку вересня Трамп вже заявляв, що війна США з Іраном не триватиме довго. 

У контексті війни Росії з Україною очільник Білого дому висловився, що "Путін прагне укласти мир з Україною. Добре було б, якби Зеленський теж цього хотів".

Читайте: Трамп радіє перемозі ультраправої AfD на виборах в Німеччині

Автор: 

Іран (3249) Трамп Дональд (8204) Ормузька протока (304)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Іран прагне укласти угоду. Добре якби і трампон хотів її укласти. І взагалі пачіму Байден дав Україні 350 млрд.$
показати весь коментар
10.09.2026 00:59 Відповісти
+1
А Іран очікує, що Трамп буде їм ***** після виборів у США.
показати весь коментар
10.09.2026 00:58 Відповісти
+1
Війну може припинити тільки нападник.
показати весь коментар
10.09.2026 00:59 Відповісти

Завантаження...

 
 