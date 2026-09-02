Трамп заявив, що війна США з Іраном не триватиме довго

Президент США Дональд Трамп заявив, що поновлена американська військова кампанія проти Ірану не триватиме довго.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters та Associated Press.

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Трамп заявив про знищення нових військових систем Ірану

За словами американського президента, Іран намагався створити ракету, здатну скидати міни, однак США її знищили.

Трамп також зазначив, що Іран працював над відновленням своїх радіолокаційних і ракетних систем. За його словами, вони також стали цілями американських ударів.

Президент США наголосив, що, на його думку, війна з Іраном триватиме недовго.

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США готові завдати нового удару

Трамп заявив, що американські сили знищили нове обладнання, яке Іран намагався встановити вздовж Ормузької протоки.

"Ми знищили все нове обладнання, яке вони намагалися побудувати вздовж Ормузької протоки – як оборонне, так і наступальне... Вчора вночі це був дуже потужний удар, і ми готові завдати ще одного в будь-який момент", – наголосив він.

1 вересня Трамп заявляв, що в разі відповіді Ірану на останню атаку США завдадуть "набагато сильнішого та масштабнішого" удару.

До слова, Дональд Трамп також заявив, що Україна та Росія повинні прийти до мирної угоди, оскільки він прагне налагодити відносини з обома країнами.

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