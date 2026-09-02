Трамп заявил, что война США с Ираном продлится недолго

Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновленная американская военная кампания против Ирана продлится недолго.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут Reuters и Associated Press.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Трамп заявил об уничтожении новых военных систем Ирана

По словам американского президента, Иран пытался создать ракету, способную сбрасывать мины, однако США ее уничтожили.

Трамп также отметил, что Иран работал над восстановлением своих радиолокационных и ракетных систем. По его словам, они также стали целями американских ударов.

Президент США подчеркнул, что, по его мнению, война с Ираном продлится недолго.

Читайте также: Цены на нефть продолжают расти на фоне новых ударов США и Ирана

США готовы нанести новый удар

Трамп заявил, что американские войска уничтожили новое оборудование, которое Иран пытался установить вдоль Ормузского пролива.

"Мы уничтожили все новое оборудование, которое они пытались построить вдоль Ормузского пролива — как оборонительное, так и наступательное... Вчера ночью это был очень мощный удар, и мы готовы нанести еще один в любой момент", — подчеркнул он.

1 сентября Трамп заявлял, что в случае ответа Ирана на последнюю атаку США нанесут "гораздо более сильный и масштабный" удар.

К слову, Дональд Трамп также заявил, что Украина и Россия должны прийти к мирному соглашению, поскольку он стремится наладить отношения с обеими странами.

Читайте также: Бессент о поддержке Ирана со стороны России: "Послание всем — держитесь подальше"