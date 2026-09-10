Трамп ожидает, что Иран прекратит войну после выборов в США

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран может прекратить военные действия после промежуточных выборов в Конгресс США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил журналистам по дороге на съезд Республиканской партии в Далласе, штат Техас, передает CNN.

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Трамп считает, что Иран близок к краху

По словам Трампа, Тегеран хочет добиться избрания более слабого состава Конгресса, который позволит Ирану продолжить свои действия и создать ядерное оружие.

В то же время американский президент считает, что Иран на грани краха. По его мнению, после выборов страна может немедленно стремиться прекратить конфликт.

"Они больше не могут продержаться", — заявил Трамп.

Это не первое подобное заявление американского президента. В начале сентября Трамп уже заявлял, что война США с Ираном продлится недолго.

В контексте войны России с Украиной глава Белого дома высказался, что "Путин стремится заключить мир с Украиной. Хорошо бы, если бы Зеленский тоже этого хотел".

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