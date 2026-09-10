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Новости Операция США против Ирана
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Трамп ожидает, что Иран прекратит войну после выборов в США

Трамп сделал заявление о войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран может прекратить военные действия после промежуточных выборов в Конгресс США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил журналистам по дороге на съезд Республиканской партии в Далласе, штат Техас, передает CNN.

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Трамп считает, что Иран близок к краху

По словам Трампа, Тегеран хочет добиться избрания более слабого состава Конгресса, который позволит Ирану продолжить свои действия и создать ядерное оружие.

В то же время американский президент считает, что Иран на грани краха. По его мнению, после выборов страна может немедленно стремиться прекратить конфликт.

"Они больше не могут продержаться", — заявил Трамп.

Это не первое подобное заявление американского президента. В начале сентября Трамп уже заявлял, что война США с Ираном продлится недолго. 

В контексте войны России с Украиной глава Белого дома высказался, что "Путин стремится заключить мир с Украиной. Хорошо бы, если бы Зеленский тоже этого хотел".

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Автор: 

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Топ комментарии
+15
А Іран очікує, що Трамп буде їм ***** після виборів у США.
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10.09.2026 00:58 Ответить
+14
Іран прагне укласти угоду. Добре якби і трампон хотів її укласти. І взагалі пачіму Байден дав Україні 350 млрд.$
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10.09.2026 00:59 Ответить
+10
Коли вже цього дебiла винесуть
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10.09.2026 01:04 Ответить

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