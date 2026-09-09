Трамп радуется победе ультраправой AfD на выборах в Германии

Президент США Дональд Трамп радуется победе ультраправой партии "Альтернатива для Германии", которую называют "друзьями Путина".

Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

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"Вау! Популистская партия в Германии только что пережила поистине выдающийся вечер. Они наконец-то устали от совершенно ужасных иммиграционных правил и норм, которые нанесли Германии такой большой ущерб. ОНИ НА ПОДЪЕМЕ и больше не собираются это терпеть!" — отметил лидер США.

Также он добавил: "MGGA!!!" (Make Germany Great Again — Сделаем Германию снова великой).

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Напомним, 6 сентября "Альтернатива для Германии" набрала 43,8% голосов и получила 39 из 83 мандатов в местном парламенте. Христианско-демократический союз получил 17,2% и 15 мандатов.

В ландтаг также прошли СДПГ, "Союз 90/Зеленые", Левая партия и "Союз Сары Вагенкнехт".

Кандидатом АдН на пост премьер-министра земли является 35-летний Ульрих Зигмунд.

По данным СМИ, AfD в Германии подозревают в шпионаже в пользу России.

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