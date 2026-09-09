РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
18661 посетитель онлайн
Новости Выборы в Германии
2 231 35

Трамп радуется победе ультраправой AfD на выборах в Германии

Трамп приветствует победу AfD на выборах в Германии

Президент США Дональд Трамп радуется победе ультраправой партии "Альтернатива для Германии", которую называют "друзьями Путина".

Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Вау! Популистская партия в Германии только что пережила поистине выдающийся вечер. Они наконец-то устали от совершенно ужасных иммиграционных правил и норм, которые нанесли Германии такой большой ущерб. ОНИ НА ПОДЪЕМЕ и больше не собираются это терпеть!" — отметил лидер США.

Также он добавил: "MGGA!!!" (Make Germany Great Again — Сделаем Германию снова великой).

Читайте: Мерц раскритиковал призывы прекратить помощь Украине после победы AfD на выборах

  • Напомним, 6 сентября "Альтернатива для Германии" набрала 43,8% голосов и получила 39 из 83 мандатов в местном парламенте. Христианско-демократический союз получил 17,2% и 15 мандатов.
  • В ландтаг также прошли СДПГ, "Союз 90/Зеленые", Левая партия и "Союз Сары Вагенкнехт".
  • Кандидатом АдН на пост премьер-министра земли является 35-летний Ульрих Зигмунд.
  • По данным СМИ, AfD в Германии подозревают в шпионаже в пользу России.

Читайте: Каллас предупредила о рисках для Европы: политические силы игнорируют российскую угрозу

Автор: 

выборы (24360) Германия (7854) США (30441) Трамп Дональд (8165)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Трамп це і є фашист ,барига , самодур це ганьба Америки.
показать весь комментарий
09.09.2026 14:24 Ответить
+5
ще й малохольний ідіот - для повної характеристики.
показать весь комментарий
09.09.2026 14:30 Ответить
+4
Яке ж воно й**бнуте...
Але ж то мудрий американський наріт його собі вибрав, дивуйся після того нашому...
показать весь комментарий
09.09.2026 14:26 Ответить

Загрузка...

 
 