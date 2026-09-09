3 698 43
Трамп радіє перемозі ультраправої AfD на виборах в Німеччині
Президент США Дональд Трамп радіє перемозі ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", яку називають "друзями Путіна".
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Вау! Популістська партія в Німеччині щойно пережила справді визначний вечір. Вони нарешті втомилися від абсолютно жахливих імміграційних правил і норм, які завдали Німеччині такої великої шкоди. ВОНИ НА ПІДЙОМІ і більше не збираються це терпіти!" - зазначив лідер США.
Також він додав: "MGGA!!!" (Make Germany Great Again - Зробімо Німеччину знову великою).
- Нагадаємо, 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" набрала 43,8% голосів і здобула 39 із 83 мандатів у місцевому парламенті. Християнсько-демократичний союз отримав 17,2% та 15 мандатів.
- До ландтагу також пройшли СДПН, "Союз 90/Зелені", Ліва партія та "Союз Сари Вагенкнехт".
- Кандидатом АдН на посаду прем’єр-міністра землі є 35-річний Ульріх Зігмунд.
- За даними ЗМІ, AfD у Німеччині підозрюють у шпигунстві на користь Росії.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але ж то мудрий американський наріт його собі вибрав, дивуйся після того нашому...