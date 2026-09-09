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Новини Вибори у Німеччині
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Трамп радіє перемозі ультраправої AfD на виборах в Німеччині

Трамп вітає перемогу AfD на виборах в Німеччині

Президент США Дональд Трамп радіє перемозі ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", яку називають "друзями Путіна".

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Вау! Популістська партія в Німеччині щойно пережила справді визначний вечір. Вони нарешті втомилися від абсолютно жахливих імміграційних правил і норм, які завдали Німеччині такої великої шкоди. ВОНИ НА ПІДЙОМІ і більше не збираються це терпіти!" - зазначив лідер США.

Також він додав: "MGGA!!!" (Make Germany Great Again - Зробімо Німеччину знову великою).

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  • Нагадаємо, 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" набрала 43,8% голосів і здобула 39 із 83 мандатів у місцевому парламенті. Християнсько-демократичний союз отримав 17,2% та 15 мандатів.
  • До ландтагу також пройшли СДПН, "Союз 90/Зелені", Ліва партія та "Союз Сари Вагенкнехт".
  • Кандидатом АдН на посаду прем’єр-міністра землі є 35-річний Ульріх Зігмунд.
  • За даними ЗМІ, AfD у Німеччині підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

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Автор: 

вибори (6199) Німеччина (6551) США (22576) Трамп Дональд (8204)
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Топ коментарі
+27
Трамп це і є фашист ,барига , самодур це ганьба Америки.
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09.09.2026 14:24 Відповісти
+12
ще й малохольний ідіот - для повної характеристики.
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09.09.2026 14:30 Відповісти
+10
Яке ж воно й**бнуте...
Але ж то мудрий американський наріт його собі вибрав, дивуйся після того нашому...
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09.09.2026 14:26 Відповісти

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