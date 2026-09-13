Трамп спрогнозував завершення війни з Іраном і різке падіння цін на бензин

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує завершення війни з Іраном уже цього року та прогнозує різке зниження цін на бензин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив журналістам під час візиту до Ірландії, передає The Times of Israel.

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Трамп прогнозує завершення війни з Іраном

За словами глави Білого дому, війна з Іраном може завершитися після проміжних виборів у США в листопаді або навіть раніше.

Трамп також заявив, що очікує різкого падіння цін на бензин.

"Бензин впаде як камінь", — заявив американський глава.

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Трамп стверджує, що Іран нібито дуже хоче укласти угоду зі США та постійно телефонує. Водночас він зазначив, що погодиться лише на "правильну" угоду.

Коментуючи заплановану в Омані зустріч Ірану та країн Перської затоки щодо ситуації довкола Ормузької протоки, президент США заявив, що його це не хвилює.

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Раніше Трамп закликав президента України Володимира Зеленського "припинити бити по дизельному пальному в Росії". За його словами, такі удари нібито спричиняють дефіцит на ринку.

"Нехай він атакує цілі, але не дизельне пальне", — сказав Трамп.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський своєю чергою висловив незгоду з думкою Трампа, що удари України по російських об'єктах дизельного палива призводять до його дефіциту.

Про це польський міністр заявив під час спільної пресконференції з главою української дипломатії Андрієм Сибігою в Києві